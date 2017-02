Polícia civil esclarece o assassinato e prende acusado da morte de Ellian Sanches

Na manhã desta terça-feira, o delegado de polícia de Chapadão do Sul Dr. Danilo Mansur e sua equipe de investigadores, esclareceu os assaltos e assassinato do adolescente Ellian Sanches, de 17 anos, ocorrido na noite da última sexta-feira (03), após assaltarem uma farmácia no centro da Chapadão do Sul.

As investigações e os telefonemas dado a um dos irmãos da vítima, levaram os investigadores até a Bruno Bottezel Sanchez, 23 anos, um menor F. e um universitário, identificado como Alexandre Silva Ribeiro, universitário mineiro que está cursando o curso de agronomia na UFMS de Chapadão do Sul.

Segundo o delegado Dr. Mansur, que estava de folga no final de semana e que retornou ontem, perante alguns fatos relatados e ouvindo pessoas e até o próprio pai da vítima, que reconheceu o filho nas fitas dos assaltos, eles chegaram a Bruno Sanches, que confessou o crime e também a participação dos demais envolvidos. O Universitário nega participação no crime, mas, a versão dada pelos outros dois, coloca Alexandre, como um dos mentores do crime.

Bruno, afirmou em seu depoimento, que após cometerem o assalto na farmácia e conseguirem escapar do policial civil que estava próximo e tentou correr atras deles, eles dirigiram-se para a antiga pista de motocross, onde Alexandre, proprietário do Gol prata, mandou o menor e a vítima descerem do carro e esconder no mato, alegando que uma caminhonete preta, estava seguindo eles.

Bruno afirmou ainda para o delegado, que passado um tempo, ele e Alexandre, voltaram ao local e mandou que eles corressem, que a polícia estava no encalço deles, O menor F., fugiu e eles foram até onde estava Ellian e de posse de duas barras de ferro, resolveram “apagar” Ellian, pelo fato de que ele foi identificado e poderia delatar os demais. Bruno alegou que como ele já tem duas passagem pela policia, por envolvimento com tráfico de drogas, poderia retornar a prisão.

Os três envolvidos no caso, já estão détidos na delegacia e serão ouvidos novamente nesta tarde pelo delegado Dr. Mansur

