Pastor de Rio Verde morre em acidente envolvendo prefeito de Coxim

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (07), na BR-163, a 15 quilometros de São Gabriel do Oeste. O pastor Rubens Moreira, de 55 anos, pilotava uma Yamara XTZ, com placas de Rio Verde, que atingiu a Toyota Hillux, com placas de Coxim, usada pelo prefeito Aluizio São José (PSB).

Segundo informações apuradas, a vítima morreu na hora. O acidente aconteceu num trecho da estrada que já está duplicado. Tanto que a moto seguia na pista da direita e a camionete tentava fazer a ultrapassagem, já trafegando na pista da esquerda.

De acordo com o prefeito, durante a ultrapassagem o motociclista tentou fazer um retorno, invadindo a pista da esquerda. O motorista da camionete, Claudio Herek, de 50 anos, ainda tentou evitar a colisão, jogou para o canteiro e quase capotou, mas a moto atingiu a roda.

Aluizio explicou que dá a impressão que o local é usado para retornos, de forma improvisada. Ao menos é o que denuncia as marcas no canteiro. Do outro lado tem uma estrada, deve ser por isso que as pessoas usam o local para atravessar a rodovia.

Os ocupantes da camionete nada sofreram, apesar do susto. Além do prefeito e de Cláudio, também era passageiro o fotógrafo Eduardo Bampi. Eles permanecem no local, dando assistência à vítima e esclarecimento à polícia, que também já chegou. Equipe da CCR MSVia preserva o local até a chegada de peritos, que estão a caminho.

Moreira era pastor da igreja Jerusalém Avivamento e sua morte está tendo grande repercussão em Rio Verde. Aluizio seguia para Campo Grande, onde participaria de uma reunião com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e depois cumpriria outras agendas ao longo do dia.

