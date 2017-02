Por volta das 21hs00, J.C, foi atropelada no cruzamento da Avenida Oito, com a rua 23, em frente à praça 23 de outubro, por um veículo, que tinha como condutor uma mulher, que não foi identificada e fugiu do local.

Segundo testemunhas, a motorista chegou a parar, mas sem explicação alguma deixou o local, tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal, reclamando de muitas dores na perna.

