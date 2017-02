Em clima de união em prol de Chapadão vereadores iniciam a 8ª Legislatura

Em clima de União em prol de Chapadão do Sul, teve início, na noite de ontem os trabalhos da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Chapadão do Sul.

A sessão ordinária teve a presença do Prefeito Municipal João Carlos Krug, do vice-prefeito João Buzoli, dos Juiz, Dr. Silvio Prado (eleitoral) e do Dr. Anderson Royer (2ª Vara), membros da OAB, da Maçonaria e familiares e amigos dos vereadores, que foram prestigiar a primeira sessão do ano.

Os discursos daqueles que forma os poderes Executivo e Legislativo, foram de União em Prol de Chapadão, com o único e exclusivo objetivo de resgatar o desenvolvimento do município.

O Poder Judiciário, deixou claro a intenção de ser um colaborador para os trabalhos dos vereadores e do prefeito. Ambos foram unânimes de afirmarem que somente com a união e esforços de cada um é que se conquistas as metas estabelecidas. “Estamos de portas abertas para ajudarem no que for preciso, podem nos procurar que iremos auxiliar no que for correto”.

Ao total foram apresentadas 24 indicações, um projeto de Lei e um requerimento, além de 04 mensagens do executivo.

Veja logo mais matérias dos pronunciamentos dos vereadores na primeira sessão do ano

