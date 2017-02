Dois suspeitos de participarem da onda de assaltos em Chapadão do Sul são presos, polícia investiga se eles têm participação no assassinato de um adolescente

A Polícia Civil conseguiu dar um importante passo para descobrir a autoria do assassinato do jovem E.S. (17) ocorrido no final de semana em Chapadão do Sul. Duas pessoas estão presas e assumiram a prática dos cinco assaltos à mão armada em estabelecimentos comerciais na semana passada. Os nomes ainda não foram revelados à imprensa, mas o delegado Danilo Mansur conseguiu reconstituir com detalhes a execução de E.S. O menor morto era o assaltante de capuz que aparecia nas imagens feitas por câmeras de segurança e conseguiu escapar de um policial civil que saiu em seu encalço na noite de sexta-feira. As diligências feitas pelo delegado e um agente encaminham uma solução definitiva para a onda violência que assustou a sociedade sul-chapadense.

Apesar da dupla assumir os roubos ainda resta definir quem matou o menor. Até o momento eles estão fazendo um jogo de “empurra” para se livrar de uma acusação de homicídio. Segundo o delgado também está confirmado que E.S. foi assassinado com pauladas na cabeça durante desentendimento ocorrido logo após o roubo na farmácia. E.S. perdeu mais da metade (R$ 390,00) dos R$ 600,00 tirados do caixa durante a fuga. Ameaçou parar para pegar mas com o policial se aproximando enfiou o restante na cueca e seguiu correndo até o carro que dava cobertura.

Faltam alguns detalhes para o caso ser encerrado, mas logo após o assalto E.S. faria uma viagem sem volta em direção ao antigo kartódromo. A calça da vítima estava arriada até o joelho porque ele guardou o dinheiro na cueca. Logo após ser eliminado as cédulas foram retiradas e o corpo jogado no meio da braquiária. Nesta terça-feira o delegado saberá – com precisão – se E.S foi executado porque tinha sido identificado ou para aumentar o valor da divisão. Também não está claro quantos pessoas estavam na cena do crime.

Cesar Rodrigues – Chapadense News

