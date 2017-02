Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ricardo readmite as duas filhas na academia, mas desconfia da sinceridade de Bárbara. Bárbara e Joana brigam novamente e Ricardo desiste de dar uma nova chance às duas. Luíza conversa com Tânia sobre Lucas e Martinha. Martinha confessa a Juliana e Jabá que quer se casar com Lucas. Nanda descobre que o coração de Renato era o de Filipe. Rômulo afirma a Belloto que lutará pelo amor de Nanda. Joana e Bárbara se encontram em uma agência de modelos.

SOL NASCENTE

Alice é levada para a delegacia e pede que Mario avise a Tanaka. Hirô fica nervosa com a falta de notícias de Akira. Gaetano provoca Mocinha por conta da morte de João Amaro. Milena afirma a Ralf e Vittorio que Loretta ajudará Lenita. Akira chega com sua mãe Satiko para o casamento. Mario revela a Gaetano e Damasceno sobre a prisão de Alice. Carolina descobre que Alice está na delegacia. Akira e Hirô se casam, e todos comentam sobre o jeito dominador de Satiko. Tanaka se preocupa com Alice, acreditando que a filha está doente. Mesquita informa a Alice e Mario que a empresária ficará presa até que seu álibi seja confirmado.

ROCK STORY

Gui decide falar com Diana e Júlia ouve a conversa escondida. Marisa pede dinheiro para aceitar ajudar Alex. Luana se surpreende ao ver que Nicolau passou a noite ao seu lado. Alex obriga Romildo e William a participarem de seu plano. Gordo consegue que Miro e Nina continuem na gravadora. Haroldo diz a Gui que não tem condições de investir na gravadora. Zac repreende Nicolau por ter cuidado de Luana. Marisa conta para Lázaro sobre a gravação do clipe da 4.4. Zac e Yasmin pensam um no outro. Edith e Gilda refazem o anúncio feito por Tom para o concurso do Rebola Embola. Eva e Gordo conversam no restaurante. Nanda fica decepcionada com Gordo. Todos estranham o comportamento de Rogê durante a gravação do clipe da 4.4. Diana decide vender uma parte de suas ações na gravadora para Léo. Rogê se irrita com Gui e decide acabar com a gravação. JF discute com Nicolau. Lázaro consegue convencer Rogê a continuar gravando o clipe da banda 4.4.

A LEI DO AMOR

Pedro se surpreende com a revelação de Laura, mas a deixa sozinha quando ouve o chamado de Helô. Marina é rude com Flávia. Letícia comenta com Antônio que não confia em Marina. Ciro confessa a Yara que foi ameaçado por Magnólia. Tião tenta convencer Magnólia a se casar com ele. Pedro confirma a perda de seu filho com Helô. Magnólia e Tião fazem um pacto. Elio pede para Flávia não acreditar em Tião. Tiago tenta não pensar em Marina. Salete mente para não ir com Suely visitar Gustavo. Yara afirma a Pedro que Ciro irá colaborar com as investigações contra Magnólia. Letícia descobre que Pedro tem uma filha com Laura. Gigi convida Jéssica para jantar em sua casa com Antônio e Olavo. Flávia convence Salete a visitar Gustavo. Edu vai ao cinema com Marina. Juninho implora que Misael não se separe de Yara. Ciro exige que Olavo consiga proteção para Sílvia. Tião alerta Magnólia sobre Ciro. Mileide vê fotos de Ruty Raquel e Jáder juntos e fica enciumada. Pedro se emociona ao ver fotos de Stelinha. Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Edu.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Elisa pede a Ingrid que pare com a brincadeira de mal gosto. Caetano diz a Ingrid que entre ele e Cristina não há nada ilícito e que sua vida pessoal não interessa a ninguém. Artur diz a Rosário que está ciente que Caetano anda molestando sua filha, Cristina. Rosário esclarece que Cristina e Caetano estão apaixonados e que ela aprova o relacionamento dos dois. Artur diz a Rosário que mesmo depois do casamento de Maribel ele continuará pagando a Universidade de Rubi como já vem fazendo há muito tempo. A revelação provoca um desmaio em Rosário. Rubi diz a Cristina que com certeza a mãe passou mal depois do comentário de Ingrid sobre ela e Caetano. Heitor pergunta a Alessandro se ele ainda gosta de Rubi. Ele responde que infelizmente sim. Rubi fica surpresa quando Cristina diz que Caetano já faz parte de sua vida e que acabam de ficar noivos. Heitor diz a Alessandro que talvez Rubi esteja apaixonada por outro.

QUERIDA INIMIGA

Chega o momento de Alonso partir para realizar seu curso especial no Canadá. Sara fica furiosa ao descobrir. Jaqueline e Catarina têm fortes enfrentamentos, Arthur ameaça abandoná-las se voltarem a brigar. Para ganhar o concurso, Sara paga um maquiador para que coloque em Lorena algo que lhe cause alergia. Ela altera os ingredientes que Lorena usará no teste. O prato de Lorena é um desastre e assim Sara ganha o concurso. Lorena descobre as artimanhas de Sara e reclama com ela, dizendo que a ex-amiga sofre de inveja crônica. Hortência começa a dar pequenos sinais de melhora, porém os guarda em segredo. Bruno faz tratos para vender medicamentos da clínica pela metade do preço e ficar com o dinheiro. Diana dá a luz a um menino. Instigados por Sara, alguns estudantes se queixam de que Ernesto favorece Lorena, dando a boas notas sem que ela as mereça. Cristina comunica Ernesto que terá que reconsiderar a meia bolsa que Lorena recebe.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Na fazenda Almonte, Joventino pede a Maria que lhe consiga a chave do quarto de Dominga. À noite, Joventino entra no quarto de Dominga e tenta abusar dela, mas Gaspar o agride e o tira do quarto. Montserrat se veste e José Luis a leva à sua casa. Eles combinam de continuar se vendo todos os dias em um jardim, no mesmo horário. Victor chega à casa de Graciela e lhe dá um papel para que o assine. Em seguida, pede as escrituras da casa e se desculpa com Alessandro por não poder ir ao jantar, pois voltará para sua fazenda. Nadia pede que Pedro a perdoe. Ele pede que ela deixe de dizer bobagens e a manda para seu quarto. Alessandro chega para ver Pedro e ele comenta com seu pai se venderia os terrenos que tem longe, mas Alessandro se nega e pede que não o chateie mais. Pedro pede a seu assistente que investigue Alessandro para poder chantageá-lo. Lauro fica melhor e Montserrat pergunta se ele a obrigará a casar-se por interesse. Lauro responde que a apoiará em tudo. Graciela comenta com Lauro que Alessandro emprestou dinheiro a eles porque está interessado em Montserrat. Dimitrio confessa a sua mãe que foi ele quem matou Gamboa, mas planeja culpar José Luis para que ele se afaste de Montserrat. Dimitrio coloca uma arma embaixo do colchão de José Luis e, quando agentes fazem uma busca no local, encontram a arma e uma maleta com dinheiro. O capitão manda deterem José Luis. Victor chega à fazenda Almonte e dá flores á Maria, que só pergunta por Alessandro. Victor fala que Gamboa foi assassinado. Joventino escuta e se preocupa. Nas ruas de Água Azul, José Luis vai caminhando quando uns cabos da marinha o prendem.

CARINHA DE ANJO

Nicole almoça na casa de Zeca e fala sobre o possível encontro com um empresário. Gustavo diz para Vitor que encontrou Nicole e que ela está mudada, com um temperamento mais calmo e bondozo. Dulce Maria dia para Tia Perucas que tem medo de Gustavo voltar com Nicole. Cecília telefona para o doutor André para dizer que não será mais transferida. Franciely, Solange e Silvestre ganham folga. Irmã Fabiana dá aula de canto para Zeca. Silvestre presenteia Solange com um quadro que ele pintou especialmente para ela, com um retrato dela. Solange chora ao ver o retrato feito por Silvestre. Fabiana fica sabendo da aproximação de Nicole com Zeca. Fabiana conta para Cecília e diz que ninguém muda de uma hora para outra. Zeca entrega para Juju o vídeo que gravou com o sertanejo Zé Felipe para seu vlog.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel vai à casa de Serdar e mostra todas as provas que tem contra ele. Cengiz vai a julgamento e Eysan mente no depoimento. Cengiz é condenado à prisão perpétua. Meliah não se conforma com a condenação de Cengiz, mas Mert comemora. Cengiz liga para Eysan e diz que foi esfaqueado dentro da prisão. Ali vai à casa de Ezel e aponta uma arma para ele.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Malvina acorda. Miguel está bêbado. Sebastião flagra Gabriel e Helena na sala de sua casa. Tomásia e Gioconda decidem salvar Gabriel. Leôncio expulsa Henrique de sua casa. João e Joaquina chegam à fazenda de Sebastião.

A TERRA PROMETIDA

Yana fica aliviada ao saber que Aruna está bem. Haniel avisa a Gael sobre a morte de Maquir. Sama sente tontura e Ruth a ampara. Rune diz à Livana que Maquir salvou sua vida. Zaqueu flagra Tobias se aproximando de Chaia. Temendo ser descoberta, Mara se recusa a beijar Racal novamente. Irritado, Zaqueu diz não acreditar na perda de memória de Tobias. Adonizedeque diz que achará um jeito de capturar a esposa de Josué. Mara diz que precisa sair para um compromisso. Sama passa mal e é levada até Darda. Mireu se declara para Ula. Isaque pede Adélia em namoro. Josué diz que a guerra contra Jerusalém já começou. Samara finge implicar com Tobias. Darda se preocupa com o estado de saúde de Sama. Racal diz que Mara poderá se tornar uma grande feiticeira. Samara conversa com Tobias e diz ter uma ideia infalível de acabar com Aruna e Zaqueu ao mesmo tempo.

