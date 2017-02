CMAS promove primeira reunião ordinária do colegiado com a participação da secretária de Assistência Social

A primeira-dama e secretária Municipal de Assistência Social, Áurea Maria Frezarin Rosa, se reuniu na tarde de terça-feira, 31 de janeiro de 2017, pela primeira vez, com os membros do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social.

Na pauta da reunião, os membros discutiram a Proposta de Lei do SUAS – Sistema Único de Assistência Social e elaboraram o Plano de Trabalho 2017 do CMAS.

Na abertura dos trabalhos, a primeira-dama recebeu as boas-vindas dos membros do CMAS e na oportunidade também agradeceu a parceria dos conselheiros que compõe o Conselho Municipal de Assistência Social, órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados no município.

“Agradeço a presença de todos e conto com cada um de vocês, pois a gestão de Assistência terá muitos desafios pela frente, mas tudo só será possível se tivermos união”, enfatizou a secretária Áurea Frezarin.

O encontro foi realizado na sala de reuniões da SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social – e contou com a presença do presidente do CMAS André Alves Vieira (representante da Secretaria de Educação); Lidiane Minuci da Silva e Gelabete Schuch (representantes da SMAS); Antônio Batista de Amorim (representante da Secretaria de Administração e Finanças); Gilson Viana Rodrigues (gestor da Casa do Trabalhador); Lucineida Souza Nacimento (representante da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); Celia Regina Benetti e Renato Karol Dias de Souza (representantes dos profissionais do SUAS – Sistema Único da Assistência Social); Rildo Araujo Ferreira (representante dos usuários do SUAS) e a secretária Executiva dos Conselhos Municipais, Soliane Rodrigues Anacleto Ulian.

A secretária Executiva dos Conselhos Municipais lembra que as reuniões do CMSA acontecem toda última terça-feira do mês, a partir das 14h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. “As plenárias do conselho são aberta ao público e qualquer cidadão pode participar como ouvinte, sem direito a voto”, explica Soliane Rodrigues.

Clique em Download e confira na íntegra o Calendário de Reuniões Ordinárias do CMAS para 2017.