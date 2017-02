Chapadão do Céu participa de Encontro Regional de Turismo

a Secretaria de Turismo de Chapadão do Céu, representada pela Assessora Técnica de Cultura e Turismo Marlene Azevedo, e a Atendente do CAT (Centro de Atendimento ao Turista, Claudia, participaram do 1° Encontro Regional de Turismo, realizado no Hotel Thermas Bonsucesso de Jataí.

Além de Chapadão do Céu ,também teve a participação de representantes de Piranhas, Caiapônia, Rio Verde, Serranópolis, Mineiros, Portelândia e Jataí.

Neste encontro, foi discutido temas como: “Cultura da Cooperação”; “Região Turística Pegadas no Cerrado; “Reestruturação do Fórum Regional de Turismo da REGIÃO TURÍSTICA PEGADAS NO CERRADO”; “Criação de Fan Page, manutenção do site CIRCUITO TURÍSTICO PEGADAS NO CERRADO”, “Curso Agricultura Sintrópica No Cerrado” e Estruturação das Associações de Guias”.

Este é um importante evento para a Gestão do Turismo na região e no Estado de Goiás, uma oportunidade de ouvir, discutir e reivindicar ações que visem o desenvolvimento e crescimento dos negócios no turismo.

“Nosso propósito é investir e atrair pessoas para conhecer as belezas e curiosidades que Goiás possui, e principalmente aqui na nossa região”. Diz Marlene Azevedo.

Fotos de: Nébias Silva (nebias.turismo@gmail.com)

