Banda Municipal abre inscrições para comissão de frente e percussão

A Banda Municipal informa que estão abertas as inscrições para comissão de frente, para compor o corpo coreográfico, baliza, porta-bandeira e guarda de honra, além da percussão. As vagas serão destinadas a crianças e adolescentes. Não é necessário aquisição de instrumentos para a banda.

Os interessados têm até o dia 17 de fevereiro para realizar a inscrição que pode ser feita direto na Secretaria de Cultura e Esporte que fica na Avenida Oito, 582 (Av. Oito esquina com Rua Nove).

As aulas são gratuitas com vagas limitadas!

Para a matrícula, é preciso apresentar:

Cópia do CPF ou RG responsável

Cópia da Certidão de Nascimento

Comprovante de residência,

Certidão de nascimento ou RG da criança ou adolescente.

02 Foto3X4

As aulas começam no dia 20 de fevereiro, com turmas em dois turnos para escolha do aluno: manhã ou tarde.

*Secretaria de Cultura e Esportes

Comentários