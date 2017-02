A Secretaria de Educação está disponibilizando vagas nas creches

A Prefeitura de Chapadão do Céu informa que há vagas disponíveis nos CEMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) do Municipio

Com o início das aulas, algumas turmas já foram completas e outras estão com vagas abertas.

No CEMEI Fú, ainda tem disponíveis 8 vagas no Jardim II (para crianças com 5 anos ) e no CEMEI Eserci está disponível 15 vagas para a nova turma do maternal (devido a ampliação que será entregue na próxima segunda-feira), são para crianças de 3 anos completos ou a completar até 31 de março.

A Secretaria de Educação pede para os interessados procurarem as creches para se informarem e fazerem a matrícula.

Lembrando que, as crianças que estão em fila de espera serão contatadas por telefone, portanto as mães devem estar atentas com a atualização cadastral.

Você sabia?

Que além de diversas atividades pedagógicas e projetos, é oferecida para as nossas crianças aulas de balé e jazz e que os alunos dos CEMEIs possuem atendimento médico pediatra a cada 15 dias, psicóloga para auxiliar as crianças quando necessário e nutricionista para acompanhamento da alimentação.

Você sabia que todas as salas dos CEMEI Alexandre Fú e Eserci possuem ar condicionado e câmera de segurança?

Chapadão do Céu é referência em educação e pretende melhorar ainda mais o futuro das nossas crianças

