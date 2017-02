A vice-governadora Rose Modesto estará em Chapadão do Sul nesta terça-feira na primeira reunião sócio-educativa de 2017 do Vale Renda às 12 horas (MS) nas escola estadual Jorge Amado. O programa é desenvolvido pela Superintendência de Benefícios Sociais, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST), que tem o objetivo de realizar ações voltadas para ás famílias sul-mato-grossenses em situação de vulnerabilidade socioeconômica, auxiliando-as no trajeto para a independência e melhores condições de vida em um futuro mais digno.

Visão A gestão do Programa Vale Renda é atribuição de órgão integrante do grupo responsável pela prestação de serviços ao cidadão e que orienta e executa ações que visam a inclusão social, promoção da cidadania e geração de emprego e renda.

Benefício O Programa consta de um benefício em pecúnia que é atualizado anualmente, com base na inflação. Para o ano de 2015 é praticado o valor de R$ 170,00 e é o único Programa de transferência de renda do país que repassa 13 parcelas anuais às famílias beneficiadas.

Além do aporte financeiro as famílias participam de reuniões socioeducativas mensais, oportunidade onde participam de palestras e empoderam-se de informações sobre seus direitos, serviços públicos, conceitos de cidadania, entre outros.

Quais são os critérios para receber o beneficio? Em Campo Grande, como em todos os outros 78 municípios do Estado, há equipes que visitam, cadastram e fazem acompanhamento das famílias, verificando se atendem os critérios pré-estabelecidos e em caso positivo, orientando-as para o posterior cumprimento das condicionalidades do Programa Vale-Renda.

A família deve ter renda per capita inferior ou igual a meio salário mínimo; residir no Estado há pelo menos dois anos; e não ser beneficiária de outro programa social do governo federal, estadual ou municipal, exceto quando o valor total dos benefícios recebidos seja inferior ou igual a meio salário mínimo ou haja a integração de programas sociais entre as esferas governamentais.

Comentários