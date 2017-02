Sementes Germinex apresentou em seu dia de campo as Cultivares de Soja 2017 rumo a altas produtividades.

Com o objetivo de apresentar aos produtores rurais da região o que há de melhor no mercado em novidades e tecnologias em Cultivares de Soja, a Sementes Germinex realizou no último dia 03, na sua sede, seu Dia de Campo Sementes Germinex. Foram recebidos mais de 100 participantes, entre clientes, técnicos e consultores, que puderam conhecer de perto os últimos lançamentos de cultivares de soja para 2017, com tecnologias RR, INTACTA e INOX, para a próxima safra, assim como receber informações sobre o manejo da cultura e controle de pragas e doenças.

Durante o Dia de Campo, foram apresentadas 09 variedades Comerciais e mais outras 07 variedades de cultivares de soja.

“Dentre elas, há variedades super-precoces com potencial de rendimentos de até 4.500 kg/ha tanto com a tecnologia INTACTA como RR, para quem quer colher mais cedo, há variedades de ciclo médio também com altas produtividades associadas a resistências de Nematoides, como cisto, galha e amplas raças com potencial produtivo maior selecionadas através de um processo de ensaios e estudos feitos para a região, também cultivares que se adaptam melhor a determinados tipos de solos e fertilidades”, assim detalhou os representantes da empresa Eder Carrijo e Alfredo Cunha.

Na estação da Monsoy os participantes do Dia de Campo foram recebidos por Pedro e Fernando Gaspar. O primeiro comentou sobre desenvolvimento de mercado, valores de taxa IPRO e processos de silo. Já Fernando fez a apresentação dos materiais da Monsoy, M5947 IPRO, M7198 IPRO e M8372 IPRO falando de seus benefícios assim como resultados obtidos.

Na estação da Nidera Sementes, Gean Verginio Consultor de Licenciamento e a agrônoma Rhayra, apresentaram suas variedades NA5909 RG, NS7505 IPRO, NA7337 RR, NS7202 IPRO, entre outros lançamentos comerciais.

Na estação da SoyTech o consultor Alexandre Muller apresentou os materiais ST693 IPRO e o ST797 IPRO relatando sobre os pontos fortes dos cultivares e ampla adaptação e potencial produtivo para a região edafoclimática 301.

Na estação da TMG, Helder Leão, consultor de desenvolvimento de mercado da TMG, apresentou seu portfolio, com grande destaque para a alta produtividade das variedades e foco na tecnologia INOX obtida através do melhoramento genético como a TMG7063 IPRO, TMG7062 IPRO e TMG2173 IPRO, outro destaque foi a TMG1180 RR devido seu desempenho a campo.

Na última estação, Lorenzo Paradiso da Bayer SeedGrowth™ apresentou aos participantes do evento o tratamento de sementes industrial disponível na empresa Germinex, falando sobre suas vantagens e benefícios quando comparados com o tratamento realizado nas fazendas, Lorenzo ainda enfatizou que uma boa lavoura começa com a melhor semente por sua vez protegida com o que à de melhor em tratamento de sementes. A Bayer oferece ao mercado tratamento com tecnologia exclusiva que combate os riscos da fase inicial, protegendo seu investimento contra pragas e promovendo mais vigor e qualidade de stand de sua lavoura, tratamento este que é utilizado e oferecido pela Sementes Germinex.

“As sementes tratadas industrialmente trazem benefícios às plantas como proteção contra pragas e fungos, aumento na produtividade e segurança para o produtor. Além disso, elas ficam mais protegidas na hora do armazenamento, pois não desenvolvem fungos prejudiciais à sua integridade. ” Afirma o consultor.

Com o evento os participantes e clientes da Germinex que ali representavam mais de 120.000 ha de lavouras puderam ter acesso ao portfólio da empresa e conhecimentos para agregar em suas fazendas.

Sobre a Sementes Germinex

Há 38 anos no mercado, a empresa tradicionalmente realiza o Dia de Campo, A Sementes Germinex utiliza-se desde o início de tecnologia avançada no campo, na estocagem e beneficiamento de soja. Preservando sempre pela Tradição na Qualidade com 100% de sua produção em campos próprios, a empresa adota medidas sustentáveis de manejo e rotação de cultura onde também todos os anos são adquiridas sementes básicas para assegurar a qualidade genética do produto, com alto nível de pureza.

A marca Sementes Germinex, está registrada no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde 25 de maio de 1980.

