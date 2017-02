Prefeito Waldeli participa em Coxim da eleição da nova diretoria do Cointa para o biênio 2017/2018

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa participou na manhã de sexta-feira, 03 de fevereiro de 2017, em Coxim – MS, da eleição da nova diretoria do Cointa – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari.

Mario Kruger, prefeito de Rio Verde – MS foi eleito o novo presidente do consórcio que tem como vice-presidente o prefeito de Camapuã – MS, Delano Huber. Após eleição foi realizada a nomeação dos demais membros da Secretaria Executiva do Consórcio.

Cointa

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Taquari é o primeiro consórcio intermunicipal do Estado de Mato Grosso do Sul, criado em 4 de junho de 1997, direcionado para a gestão compartilhada e integrada por bacia hidrográfica na busca de um modelo de desenvolvimento sustentável para a região.

É formado pela associação de nove municípios da Bacia do Taquari: Alcinópolis, Figueirão, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Desde sua etapa preparatória para criação, conta com forte tendência para estabelecer o planejamento participativo contando com um grupo de trabalho formado por técnicos dos municípios consorciados, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente/MS, Instituições de Pesquisa e Extensão e Universidades que integram sua plenária de entidades.

São prioridades para atuação do Cointa: Promover a integração e o desenvolvimento sustentável dos municípios que compõem a unidade territorial da Bacia Hidrográfica do Taquari, com o desenvolvimento de ações integradas entre os municípios, organismos federais, estaduais, instituições nacionais, internacionais e organizações não governamentais, além de incentivar e fortalecer a organização civil na bacia através de associações, cooperativas, conselhos municipais e fóruns técnicos. Apoiar a elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento regional, de acordo com suas diretrizes básicas.