MEC anuncia resultado do Prouni, mas candidatos não conseguem consultá-lo

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na manhã desta segunda-feira (6), o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). No entanto, o link que direcionaria o usuário à lista da 1ª chamada (http://siteprouni.mec.gov.br/) não estava o levando à página correta, e sim a uma imagem com explicações sobre o funcionamento do programa. Uma hora depois, por volta das 10h20, o botão de “resultados disponíveis” foi retirado do ar e trocado por “aguarde o resultado”.

Os candidatos protestam nas redes sociais sobre a impossibilidade de visualizar a lista. O MEC afirma que está analisando com o setor responsável sobre possíveis problemas na plataforma. Diz ainda que “conforme o edital, não há horário específico para publicação do resultado, que ocorrerá no decorrer do dia”.

Esse não é o primeiro problema técnico enfrentado pelos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. Houve instabilidade na divulgação de resultados da prova, falhas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), incluindo a acusação de que teria sido hackeado, e adiamento do Prouni e do Fies.

Calendário do Prouni

Os candidatos aprovados no Prouni devem comprovar as informações para garantir a bolsa entre esta segunda e o dia 13 de fevereiro.

A segunda chamada será divulgada no dia 20 de fevereiro. Em seguida, o programa abrirá o prazo para a adesão à lista de espera, entre 7 e 8 de março.

Programa Universidade para Todos (Prouni)

Comprovação de informações da 1ª chamada: 06/02 a 13/02

06/02 a 13/02 Resultado da 2ª chamada: 20/02

20/02 Comprovação de informações da 2ª chamada: 20/02 a 24/02

20/02 a 24/02 Prazo para participar da lista de espera: 07/03 a 08/03

07/03 a 08/03 Entrega presencial de documentos dos selecionados: 13/03 a 14/03

1,3 milhão de candidatos

O prazo de inscrições terminou às 23h59 de sexta (3). Até as 14h, o Prouni tinha recebido 2.666.825 inscrições de 1.380.026 candidatos, já que o sistema registra até duas inscrições por pessoa, segundo balanço do Ministério da Educação (MEC).

O Prouni distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e leva em conta a situação socioeconômica da família do candidato.

No total, no primeiro semestre de 2017, o sistema oferece 214.110 bolsas de estudo (total e parcial) na rede particular de ensino superior. Além do Prouni, o aluno tem a opção de aderir à lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até 10 de fevereiro, ou de solicitar um contrato de financiamento estudantil pelo Fies, para garantir o acesso ao ensino superior. Veja o calendário:

Financiamento Estudantil (Fies)

Inscrições: 7 a 10 de fevereiro

7 a 10 de fevereiro Para que serve: Sistema on-line que reúne vagas de financiamento estudantil em cursos de graduação em universidades particulares.

Sistema on-line que reúne vagas de financiamento estudantil em cursos de graduação em universidades particulares. Como funciona: Os estudantes que já estão matriculados em cursos de instituições participantes podem pleitear um contrato de financiamento estudantil custeado pelo governo federal.

Os estudantes que já estão matriculados em cursos de instituições participantes podem pleitear um contrato de financiamento estudantil custeado pelo governo federal. Número de vagas: Ainda não foi divulgado pelo MEC. O ministro da Educação, Mendonça Filho, porém, garantiu que o número de novos contratos do Fies no ano de 2017 deverá ser pelo menos o mesmo que em 2016.

