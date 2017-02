Iniciadas inscrições para a Patrulha Mirim

Nesta segunda-feira tiveram início as inscrições para a Patrulha Mirim, de Chapadão do Sul e seguem até o dia 10.

Segundo a Tenente Inês, que está à frente do projeto, na 4ª Cia. Independente da Polícia Militar de Chapadão do Sul, são 60 vagas e as inscrições devem ser realizadas no Quartel da PM, localizado na Rua 27, entre a Av. Dois e a Av. Quatro.

Os interessados em participar devem ter entre 10 e 17 anos de idade, deve estar cursando no mínimo o 4º ano do ensino fundamental, estar matriculado em escola pública no período vespertino, se apresentar com os pais e cópias dos seguintes documentos:

– Certidão de nascimento (aluno);

– RG e CPF (responsável);

– Comprovante de residência;

– Boletim Escolar; 2016;

– 04 fotos 3×4.

No dia 13 de fevereiro haverá uma prova seletiva, das 08h00 às 10h30, cujo resultado será divulgado, no quartel, no dia 15 de fevereiro. As atividades iniciam-se no dia 16 de fevereiro. Nesta mesma data, a partir das 19 horas haverá reunião com os pais dos alunos participantes.

As inscrições são realizadas de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00, com a Tenente Inês.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, parceira no projeto, a Patrulha Mirim vai funcionar no antigo prédio da Delegacia, localizado na Avenida Oito.

O Projeto Patrulha Mirim de Chapadão do Sul conta ainda com apoio do Conselho Municipal de Segurança.

Fonte: Jovemsulnews

