Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Período propício. Disposição física e mental favorecidas. O contato com pessoas da família, trará compensadoras vantagens, principalmente no que se refere a dinheiro ou a sua profissão. Neste dia, as suas imagens mentais estarão se concretizando.

TOURO – Seja mais confiante em si mesmo, empreendedor e executivo que conseguirá melhores resultados neste dia. Todavia, a fase não será das melhores, principalmente no que se refere ao dinheiro e sua saúde. O melhor que tem a fazer é recolher-se e ponderar sobre o que está errado, se de fato houver alguma coisa errada.

GÊMEOS – Você fará novas e úteis amizades com pessoas amigas. Momento de muitas possibilidades. Caso contrário fique atento quanto a pessoas invejosas. Por isso, alimente apenas pensamentos otimistas e elevados, mas não exija muito de si mesmo.

CÂNCER – Deverá, neste dia, tomar uma atitude firme quanto aos negócios, e ser mais constantes em seus projetos e no trabalho. Êxito em jogos, sorteios e na loteria. Muito bom para o amor. Evite envolver-se em situações complicadas, que poderão atrapalhar o andamento da sua vida.

LEÃO – Sua natividade astral estará sendo beneficiada neste dia. Presságios benéficos para as amizades, os contatos com o sexo oposto e o auxílio de avôs e sogros. Ótimo para questões artísticas, publicidade e filantropia.

VIRGEM – Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de Vênus. Contudo, procure compreender melhor seus colegas de trabalho, como seus familiares e a pessoa querida. Forças ocultas vão lhe permitir vencer seus opositores e rivais.

LIBRA – Ainda hoje novas perspectivas de êxito abrir-se-ão diante de você. Evite desgastar-se, aborrecer-se e irritar-se por questões de pequena monta. Seu fluxo ainda não é totalmente bom. A partir de amanhã sim, será muito beneficiado.

ESCORPIÃO – Aproveite a influência para por em dia seus negócios e compromissos que estão em atraso. Busque a harmonia junto às pessoas mais próximas, principalmente com as pessoas da família, pois isto o deixará mais contente e mais disposto para a realização de outras tarefas, principalmente melhorar o seu desempenho no trabalho.

SAGITÁRIO – Período em que terá o máximo sucesso desde que aja de maneira mais prática e menos idealista. O dia é dos melhores para atrair novos e propícios amigos e para por em prática suas novas ideias, ao trabalho bem aplicado, e aos pequenos mas lucrativos negócios.

CAPRICÓRNIO – Será bem sucedido hoje, se adotar uma atitude otimista. Período excelente para estudos, teste, férias, amor e contatos pessoais. Indicações de um melhor planejamento de trabalho. Tudo o que você fizer, será feito de um modo ordeiro e com muita garra. Não se iluda com que a pessoa amada possa lhe dizer.

AQUÁRIO – Será bastante difícil conseguir a colaboração de alguém, neste dia, para solucionar problemas pendentes. Conte consigo mesmo e seja mais otimista e perseverante, que tudo sairá a contento. Cuide da saúde e da reputação.

PEIXES – Excelente estado mental. Ótima intuição e bastante gosto para as coisas novas. Há proveito para importações e exportações, viagens ao exterior, conhecimento com estrangeiros, passeios, publicidade e diversões.

