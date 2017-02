Governo do MS vai fechar 49 Agenfas -Chapadão do Sul ficou de fora

Até o final do mês de fevereiro serão fechadas as Agenfas de 49 municípios no Estado de Mato Grosso do Sul, abrindo no lugar postos de atendimento. Permanecerão apenas dois servidores. A preferência será dada para os servidores administrativos concursados, se houverem dois administrativos as vagas serão destinadas aos mesmos. No caso de haver mais de dois administrativos concursados caberá a chefia local designar quais ocuparão as duas vagas no posto de atendimento e qual será lotado na Agenfa mais próxima. No caso de apenas um administrativo concursado a outra vaga será ocupada por um servidor contratado.

Veja as Agenfas que se tornarão posto de atendimento, segundo a informação que chegou ao Cassilândia Notícias:

Cassilândia, Ribas do Rio Pardo, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Selvíria, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Santa Rita do Pardo, Caracol, Bandeirantes, Figueirão, Corguinho, Jaraguari, Rochedo, Terenos, Paraíso das Águas, Ladário, Alcinópolis, Rio Verde do Mato Grosso, Caarapó, Douradina, Itaporã, Glória de Dourados, Jateí, Vicentina, Angélica, Deodápolis, Novo Horizonte do Sul, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Eldorado, Iguatemi, Japorã, Itaquiraí, Juti, Anaurilândia, Inocência, Antonio João, Laguna Carapã, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Paranhos, Tacuru, Pedro Gomes e Brasilândia.

Na região, conclue-se, ficaram fora do corte e portando permanecerão como Agenfas: Paranaiba, Chapadão do Sul, Costa Rica, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Agua Clara e Camapuã.

A informação consta no site do Sindifaz. Para ler clique aqui

Comentários