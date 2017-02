Expopar será terceirizada para priorizar qualidade do evento

Com foco em trazer melhor qualidade para a 55ª Expopar o Sindicato Rural de Paranaíba irá terceirizar para a Absolut Eventos, de Santa Fé do Sul, a área festiva do evento.

Segundo Nilo Ferraz, presidente do sindicado, a entidade ficará apena responsável pela parte destinada aos associados, como leilões, apresentações e feiras de animais o que trará melhor qualidade para o evento destinado aos sindicalizados.

Já a Absolut ficará responsável por organizar shows, rodeios e vendas de credenciais. Uma das exigências do sindicato para o fechamento do contrato da terceirização da área festiva da Expopar foi a manutenção do nível de shows e rodeios, que deve ter sua grade shows e rodeio divulgado até o mês de fevereiro.

Interativo MS

