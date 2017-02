Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ricardo afirma a Bárbara e Joana que elas estão afastadas da academia. Joana confessa a Tânia que aprova a atitude de Ricardo. Lucas garante a Martinha que gosta de Luiza. Jéssica se preocupa com o comportamento de Martinha. Jorjão alerta Ricardo sobre a demissão das filhas. Caio é rude com Fábio ao ensiná-lo a cozinhar. Luiza termina o relacionamento com Lucas. Manuela lamenta com Joana a briga entre as irmãs. Joana e Bárbara se unem para pedir a Ricardo que as deixe continuar na Forma.

SOL NASCENTE

Alice vê na internet notícias sobre as acusações contra ela. Mesquita encontra corpo e avisa a Louzada. Sinhá fica abalada. Carol se arrepende de ter enganado Mario. Mesquita comenta com Louzada que não acredita que Alice tenha cometido algum crime. Sinhá esconde arma na casa de Alice. Louzada encontra o cassino na fazenda Mato Alto, e Mesquita desconfia das acusações. Alice é presa.

ROCK STORY

Yasmin decide ajudar a banda e Zac fica intrigado. Eva pede para o garçom avisá-la quando Gordo estiver no restaurante. Geraldo chega na van de Léo com instrumentos para emprestar à banda 4.4. Luizão presta queixa do roubo da van e dos instrumentos da banda. Léo descobre que seus instrumentos foram emprestados para a banda de Gui. Jaílson decide ficar com um dos instrumentos que roubou. Zac enfrenta Léo para defender Yasmin. Nicolau se incomoda ao ver Luana com JF. Júlia consegue marcar uma reunião com Rogê. Luana sente-se mal na churrascaria. Lázaro sugere que Léo compre a parte de Diana na gravadora. Diana não aceita que Gordo venda a casa. Rogê decide usar a coreografia de Júlia no clipe da 4.4. Zac e Yasmin se beijam. Nicolau cuida de Luana. Alex não atende ao telefonema de Lorena. Romildo e William obrigam Marisa a se encontrar com Alex. Diana exige falar com Gui.

A LEI DO AMOR

Magnólia não acredita no pedido de casamento de Tião. Marina aceita sair com Tiago. Helô tenta convencer Letícia a não se preocupar com Marina. Tião rasga os documentos que comprovam as dívidas de Magnólia. Antônio exige que Tiago volte para a terapia. Augusto aceita que Sílvia more em sua casa. Misael discute com Yara. Tiago conta para Letícia que se encontrou com Marina. Mileide afirma que Magnólia irá se reerguer. Helô tem um mau pressentimento e Pedro tenta falar com Letícia. Laura volta de viagem. Marina vai à casa de Tiago e Letícia fica furiosa. Flávia pede para Elio ajudá-la a conhecer Marina. Helô sente-se mal e Pedro pede para ela descansar. Laura garante a Tião que falará com Pedro sobre sua filha. Mileide afirma a Robinson que Camila não voltará. Jáder pede para conversar com Ruty Raquel. Flávia vai ao SPA falar com Marina. Yara visita Ciro na cadeia. Helô tem um sangramento. Laura conta a Pedro que tem uma filha com ele.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Heitor confessa ao padrinho que não sabe mais o que fazer, pois não consegue deixar de pensar em Rubi e se sente muito mal diante de Alessandro e Maribel. Ele diz também que ao mesmo tempo que deseja estar com Rubi sonha com seu casamento com Maribel, pois gosta das duas. Genaro o aconselha a pensar muito antes de tomar uma decisão para não magoar nenhuma das duas. Cristina procura Caetano, diz que está apaixonada por ele e que Marcos é apenas um amigo. Os dois se beijam. Artur diz a Rosário que admira muito Rubi e agradece o carinho que ela tem por Maribel. Ingrid, sarcástica, diz a Rubi que seu cunhado é muito prestativo e grita a todos que a irmã de Rubi namora o motorista da família de Maribel.

QUERIDA INIMIGA

Gladis telefona para Ernesto e lhe diz que precisa falar pessoalmente com ele, pois seus sobrinhos estão brigando com seus filhos. Maria diz a Rose que está saindo com Jaime e que tem direito de ser feliz. Rose se zanga muito. Jaime e Maria falam sobre o negócio que estão planejando e decidem começar usando apenas as economias de Jaime como capital. As três crianças voltam ao apartamento de Ernesto, que os pede que se sintam em casa e não se preocupem com nada. As crianças acreditam que serão mandadas para um orfanato. Ernesto fala com Ivan, jura que realmente se sente muito arrependido pela maneira com que os tratou e lhe dá a chave de sua casa. Ivan diz ao tio que o ama e também lamenta por ter se portado tão mal. Eles se abraçam. Paula diz a Darío que pode voltar para a casa, mas tem que ter paciência com ela. Sara descobre que Florência morreu e vai consolar Alonso. Aproveitando-se da situação ela o beija. Noemi consola Alonso pela morte de Florência e o oferece uma bolsa para estudar no Canadá por alguns meses. Lorena paga a Alonso as mensalidades que ele havia pagado para ela. Alonso diz que não precisa, mas ela faz questão. Alonso decide ir para o Canadá. Ivan descobre que Lorena brigou com Ernesto por eles e que o tio não quer que Lorena saiba que já os tem novamente. Sara se dá conta que existe algo entre Bárbara e Lalo. Ivan vai ao restaurante, pede desculpas a Lorena e diz que está vivendo com Ernesto. Dario volta a viver na casa de Paula. Eles vão para a cama, mas Betina os interrompe, perguntando se pode dormir com eles. No restaurante, Lorena beija Ernesto e diz que o adora.

A GATA

Resumo não divulgado pela emissora.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Resumo não divulgado pela emissora.

CARINHA DE ANJO

Inácio e Zeca chegam tarde em casa falando de Nicole, que ajudou os dois depois do show de Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo. Diana fica furiosa e com ciúme e coloca Inácio para dormir fora do quarto. Juju fica com medo de Rosana e mostra a pintura que fez em seu cabelo. Rosana gosta da pintura, mas fica irritada ao saber que Emílio e Zé Felipe haviam ido para casa de Dulce sozinhos. Nicole e Gustavo se encontram por acaso enquanto correm na praça. Juju volta com o cabelo normal dela. Franciely cozinha para o almoço que Gustavo quer servir para Vitor. Enquanto isso, Vitor e Estefânia avisam Solange que contrataram Fátima para trabalhar em seu food truck. Nicole chega na casa de Zeca.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel vandaliza uma loja e provoca sua própria prisão para se encontrar com Ali. Ezel quer ter certeza que Cengiz está sofrendo tanto quanto ele sofreu. Eysan visita Ezel na prisão e diz que está em dúvida sobre entregar Cengiz à justiça. Ezel é libertado e encontra Bahar e Eysan na saída. Bahar desiste do tratamento e Ezel fica bravo com ela. Serdar vê Ezel e Eysan se beijando e ameaça a filha com essa informação.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Tomásia dá a alforria a seus escravos. Isaura fica na dúvida se vai se encontrar com Leôncio no celeiro. Henrique ajuda João e Joaquina. Leôncio encontra Henrique no celeiro. Henrique vai até a casa de Helena. Leôncio fica com raiva de Isaura. Sebastião desconfia que Gabriel está na sala de sua casa. Rosa se insinua para Leôncio. Leôncio vai ao quarto de Isaura.

A TERRA PROMETIDA

Os oficiais cananeus lutam com os guerreiros hebreus. Salmon e os outros guerreiros hebreus avistam os cananeus atacando Aruna. Rune se aproxima dos inimigos para proteger Aruna e é golpeado. Ele cai no chão e um oficial cananeu ergue a lança para mata-lo. Maquir se joga na frente de Rune e recebe um golpe fatal para salvar a vida do rapaz. Arrependido e agonizando, o guerreiro pede perdão a Rune e morre. Úrsula vai até a taberna e ameaça Ula. Mireu foge do acampamento. Adonizedeque obriga os outros reis a darem uma resposta sobre a coalizão dos monarcas. Josué avisa que Jerusalém pagará pelo ataque. Pirã e Debir tramam contra Adonizedeque. Haniel é avisado sobre a morte de Maquir. Adonizedeque fica revoltado ao saber que Úrsula ameaçou Ula. Josué conversa com Haniel e diz que Maquir morreu de maneira honrosa. Léia diz não acreditar na história contada por Samara. Adonizedeque conversa com Úrsula e avisa que vai se separar de esposa aprisionada. Salmon e Raabe falam sobre a morte de Maquir. Úrsula avisa que não permitirá que o pai se case com Ula

