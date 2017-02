Opinião: Afinal nós precisamos do NOTII ou de mais Família dentro de casa

A morte do jovem Ellian Sanches, de 17 anos, ocorrida em Chapadão do Sul, desencadeou uma série de comentários nas redes sociais, com muitas críticas e cobranças, contra A e B.

O ocorrido levaram, as diversas críticas principalmente contas as autoridades municipais, culpando-os, pela a desativação de uma equipe formada por policiais, denominada NOTII, que vinha realizando um bom trabalho no combate ao crime organizado que se estabeleceu dentro de Chapadão do Sul e que aos poucos está dominando e desrespeitando a nossa sociedade.

Todos sabem quem esses assaltos a mão armada ocorrido nos últimos dias em Chapadão do Sul, foram praticados, por FILHOS de nossa sociedade, de jovens que tem seus familiares morando há vários anos na cidade e que simplesmente “ tampou o sol com a peneira”, ou fez vista grossa, para os problemas de dentro da sua casa, ou simplesmente foram omissos e até mesmo convivente com os problemas e não teve a coragem de dizer NÃO e deixou que os traficantes, adotassem seus filhos. O Resultado é isto que vivenciamos em nosso dia-a-dia.

De nada adianta ficar cobrando o trabalho do NOTII, se você não tem voz ativa dentro da sua casa e permite que a droga entra dentro do seu lar e você acolhe.

Precisamos sim de mais Família dentro de casa , dar mais amor aos filhos, conversar, esquecermos o WhatsApp, participarmos mais do dia-a-dia de nossos filhos, sabermos com quem ele anda, aonde ele tem ficado nas horas vagas e sermos mais participativo na nossa vida familiar.

Quando você precisar do NOTII, do COB, da Policia Militar da Policia Civil, será tarde demais. Porque aí “Eles” já registraram seus filhos, e pode acontecer, o mesmo com ele, como aconteceu com esse Jovem de 17 anos.

Precisamos sim de termos a coragem de olhar nos olhos de nossos filhos (as) e falar a verdade, mostrarmos a eles o que acontece se ele andar pelo caminho errado. PRECISAMOS ainda mais, de ser homens de reprimir o bandido que estava aproximando de seu filho, de termos a coragem de expulsar esse demônio, que está tentando destruir sua vida e não de chegarmos ao ponto de que o NOTII, COB, Polícia faça a sua parte. NÃO SEJA OMISSO DENTRO DE SUA CASA REAJA, LUTE PELO O QUE É SEU.

Fica aqui uma sugestão, pega esse fato ocorrido esse final de semana em nossa cidade e mostra para seu filho, seja ele de qualquer idade e diz a verdade, mostre a ele o que acontece, quando com as pessoas que anda no caminho errado. Seja responsável, antes que seja tarde demais.

Adejair Morais da Silva

