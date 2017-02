A paixão e amor pelo seu ex-clube, foi sem dúvida os motivos que levaram o ex-atleta da SERC, Dirceu Carazinho, a fazer a doação de um carro VW- UP, 0KM, para o clube, após ser o sorteado com o veículo.

Dirceu dos Santos, é fundador da SERC, foi atleta da SERC é um torcedor e incentivador do time da SERC.

O sorteio do carro do carro aconteceu na manhã deste domingo, no estádio da SERC, durante um churrasco e jogo de futebol.

Comentários