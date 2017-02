Costa Rica perde de virada para o União/ABC

Quem compareceu a rodada dupla no estádio Morenão, em Campo Grande, na tarde deste sábado (4), não se arrependeu. Depois da virada da Serc sobre o Comercial no primeiro jogo do dia, União/ABC e Costa Rica proporcionaram uma partida espetacular, com o time da capital conseguindo uma improvável vitória por 4 a 3, após estar perdendo por 3 a 1 até os trinta minutos do segundo tempo. O grande destaque da partida foi o atacante Marcelo, autor dos quatro gols do time tricolor.

O Costa Rica começou a construir o que parecia ser um vitória tranquila logo aos sete minutos do primeiro tempo com o atacante Cadu que aos 40 minutos ainda da etapa inicial aumentou a vantagem da Cobra do Norte para 2 a 0. Conseguindo criar inúmeras chances, porém desperdiçando de forma incrível, chegando a perder oportunidades de frente para o goleiro e até acertando a trave, o União tanto martelou que conseguiu diminuir aos 23 minutos do segundo tempo, com Marcelo. Porém, sete minutos depois o Costa Rica voltou a abrir vantagem com o gol de Wellington.

A reação espetacular do União começou aos 33 minutos, quando Marcelo voltou a descontar, enchendo de esperança o torcedor que se manteve no estádio até o fim. Aos 41 minutos o que parecia improvável aconteceu e Marcelo fez o terceiro dele no jogo, deixando tudo igual e o resultado que parecia muito bom devido às circunstâncias melhorou ainda mais aos 43 minutos, quando o artilheiro fez o quarto na partida e garantiu a virada a favor do time do colégio ABC.

Com o primeiro triunfo no estadual, o União deixa a lanterna do grupo A, somando os três primeiros pontos e dormindo na quarta colocação. Além disso, o time da capital consegue quebrar o tabu que já durava sete anos de nunca ter conseguindo sequer empatar com o Costa Rica, tendo sido derrotado nos seis últimos jogos. O time do Norte termina a rodada na vice-lanterna, com apenas um ponto, podendo cair para a última colocação caso o Novo vença o Operário no domingo (5).

Os times voltam a campo no próximo domingo (12), às 16h. No Morenão, o União/ABC enfrenta o Comercial, enquanto o Costa Rica volta ao estádio Laertão, para receber o Operário.

Arquibancadams

