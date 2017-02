Corpo encontrado é de Ellian Sanches ele foi morto a pauladas

A perícia comprovou que o corpo encontrado ontem no matagal próximo a torre da radio cultura, realmente é de Ellian Sanches, 16 anos, que estava envolvido nos assaltos aos comércios da cidade. Ele foi morto a paulada ou espancado até a morte.

Tudo indica que foi uma queima de arquivo ou dívida de drogas, já que segundo a polícia, Ellian era investigado por envolvimento com o tráfico e consumo de drogas na cidade e possivelmente o responsável por cinco assaltos a mão armada no comércio local.

Segundo a Polícia, a pai do garoto, ao analisar as imagens das câmeras de segurança, onde os assaltos foram realizados, garante que foi Ellian que os praticou. Nos momentos em que o corpo foi encontrado, o pai da vítima não quis falar com a imprensa.

Chegou a nossa reportagem que um amigo de Ellian avisou a família do ocorrido. Há também comentários que o corpo somente foi encontrado, após o pai, pressionar um dos amigos que contou o local do corpo. A polícia está agora investigando todas as possibilidades.

