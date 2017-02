Queima de Arquivo: Encontrado o corpo de suspeito de participar de assalto em Chapadão

Acaba de ser encontrado o corpo do menor Ellian Sanches, que estava desaparecido desde da noite de ontem em Chapadão do Sul.

Segundo as informações, o jovem é suspeito de participar de alguns assaltos na cidade. Muitas pessoas que viram o vídeo, que está circulando nas redes sociais, reconheceram ele. Tudo indica que sua more foi queiam de arquivo, pelo fato dele ser identificado no assalto na farmácia São Bento e ter perdido parte do dinheiro na fuga, durante a fuga de um policial civil.

O Corpo foi encontrado pelo próprio Pai dele, na altura do Lixão, ao lado da Torre da rádio Cultura, jogado, sobre uma moita de capim colonião.

Na manhã deste sábado, um amigo de Ellian Sanches, telefonou para outro amigo, avisando que tinham matado Ellian e seu corpo foi jogado perto do motocross. O mesmo até citou um nome, que começa a ser investigado pelo policia.

A Polícia foi comunicada pelo pai da vitima, que fez uma varredura na Pista do Motocross e não encontrou nada.

Por volta das 18horas, o Pai da Vítima caminhando em outro local, bem ao lado, encontrou o corpo do filho.

Segundo um policial, ele mesmo passou no local, na parte da manhã e não viu nada, já que o colonião estava encobertando o corpo da vítima. Já no pai, ao passar no local, agora a tarde, encontrou o local, com o capim afasto, onde viu os pés da vítima. Tufo indica que alguém esteve no local e abriu o capim para que o corpo fosse localizado.

Segundo informações, apesar dos seus 16 anos, Ellian teve uma vida conturbada e ja teve até passagens pela PM

Em instante maiores informações

Comentários