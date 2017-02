Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Uma notícia agradável sobre negócio ou encontro amoroso, vai lhe trazer satisfação. Excelentes oportunidades de se realizar sentimentalmente, financeiramente, social e profissionalmente. O seu lado artístico, esta fortalecido, ensejando vitórias neste campo.

TOURO – As pessoas do seu signo, são, realmente, as mais favorecidas nesta fase astrológica. Aproveite as próximas horas para dedicar-se à vida sentimental, cultural, intelectual e ter muito resultado nas relações humanas em geral. Êxito em assuntos com autoridades, civis, militares e eclesiásticas.

GÊMEOS – Nem tudo sairá conforme seus planos, neste dia. Mas não se aborreça, pois tudo, dentro em breve, mudará para melhor para você. Continue sendo cauteloso com seu dinheiro, com usa saúde e com a sua moral. Notícias negativas.

CÂNCER – Supere o seu mau humor, que evitará questões, que poderiam terminar em sérios atritos. Evite, pois, estes atritos, porque muitas serão suas chances de sucesso, neste dia quer no campo profissional, quer no financeiro.

LEÃO – Você tem inclinação para as pesquisas profundas, a medicina, a filosofia, a ciência. Procure convergir tudo isto para o terreno prático, sólido, rendoso. Não fique no mundo dos sonhos. Seja sincero no amor. Dia propício. Favorável às amizades.

VIRGEM – Ótima saúde e bastante capacidade criativa, você terá hoje. Pode fazer negócios, pôr em prática suas novas ideias e solicitar favores, que será bem sucedido. Está na hora de você encarar seriamente o seu trabalho para que consiga aquele aumento que está precisando.

LIBRA – As primeiras horas do dia poderão trazer conhecimentos que ajudarão você a superar qualquer obstáculo que possa surgir. Estará predisposto, alegre e otimista. Surpresas agradáveis à tarde. Grande chance de ganho em jogos e na loteria. Fase excelente.

ESCORPIÃO – Período que promete muito sucesso nos negócios, no trabalho e nas novas empresas que fizer. Os amigos estarão dispostos a colaborar, e a vida amorosa e familiar lhe dará muita felicidade. Boas notícias. Pessoalmente, abandone os velhos hábitos que nunca o levaram a nada.

SAGITÁRIO – Sua atividade zodiacal estará sumamente favorecida no que diz respeito ao seu interesse pessoal. Terá ideias brilhantes. Propício à saúde. Também na parte amorosa, procure ser mais responsável agindo de um modo mais maduro e consciente.

CAPRICÓRNIO – O excesso de desconfiança, quanto o excesso de confiança, pode ser prejudicial. Saiba que, no íntimo, todos querem ser bons em alguma coisa. A sua energia continua em alta, propiciando-lhe um pico sensual, que não passará despercebido perante a pessoa amada.

AQUÁRIO – Período em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar documentos, ações ou mesmo pedir aumento de vencimentos, que será muito bem sucedido. A saúde estará boa e as chances de êxito amoroso e social. Pratique um esporte para manter a forma.

PEIXES – Período neutro a vida sentimental e amorosa. Haverá, também, muitas dificuldades que só serão solucionadas com bastante trabalho, otimismo e perseverança. Cuide da saúde, evite abusos e tome cuidado com os inimigos. Continue cauteloso com seu dinheiro, seu trabalho e com sua saúde.

