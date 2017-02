Encontrado o corpo do jovem assassinado em Chapadão do Sul

Acaba de ser encontrado o corpo do menor E. R.,17 anos, que estava desaparecido na noite de ontem em Chapadão do Sul.

Segundo as informações, o jovem é suspeito de participar de alguns assaltos na cidade. Muitas pessoas que viram o vídeo, que está circulando nas redes sociais, reconheceram ele. Tudo indica que sua morte foi queima de arquivo, pelo fato dele ser sido identificado no assalto na farmácia São Bento e ter perdido parte do dinheiro na fuga, durante a perseguição de um policial civil.

O Corpo foi encontrado pelo próprio Pai, na altura do Lixão, ao lado da Torre da rádio Cultura, desovado sobre uma moita de capim colonião.

Informações que chegaram até a nossa reportagem, e que na manhã deste sábado, um amigo da vítima, telefonou para outro amigo, avisando que tinham matado E.S e seu corpo foi desovado perto do motocross.

A Polícia foi comunicada pelo pai da vítima, que fez uma varredura na Pista do Motocross e não encontrou nada.

Por volta das 18horas, o Pai da Vítima caminhando em outro local, bem ao lado, encontrou o corpo do filho.

Segundo um policial, ele mesmo passou no local, na parte da manhã e não viu nada, já que o colonião estava encobertando o corpo da vítima. Já o pai, ao passar no local agora a tarde, encontrou capim revirado, onde viu os pés da vítima. Tudo indica que alguém esteve no local e abriu o capim para que o corpo fosse localizado.

