Vira virou! Em jogo quente, Serc vence o Comercial no estádio Morenão

Comercial x Serc no Morenão

O jogo

Comercial e Serc fizeram um jogo quente em todos os sentidos. As equipes sofreram com o calor no Morenão, sob um sol de rachar e com temperatura na casa dos 32 graus. E os jogadores ainda andaram se estranhando. A arbitragem teve trabalho para conter as entradas desleais e o bate-boca no gramado. O clima esquentou mesmo na saída para o intervalo. Teve até troca de sopapos. O meia colorado Rodrigo Ost e o atacante Aguiar, da Serc, se envolveram na confusão e foram expulsos por Thiago de Alencar Gonzaga.

Quando teve futebol, a partida também foi quente. O Comercial saiu na frente aos 25 do primeiro tempo com Roger. Danielzinho aproveitou que a defesa chapadense cortou mal, ficou com a sobra e encontrou o companheiro livre para finalizar. Foi o segundo gol do camisa 9 comercialino em dois jogos. A primeira metade foi toda dominada pelo Colorado, que teve mais posse de bola e criou várias oportunidades de gol.



Segundo tempo

Na volta do intervalo, com os times desfalcados pelas expulsões, o jogo ficou franco. Aos 10, o zagueiro Soares empatou ao receber cruzamento de Buiú. E a virada veio aos 24 com Anderson. Ele tinha acabado de entrar em campo e aproveitou que Jeferson Querino dominou mal a bola. Roubou e bateu rasteiro, sem chance para Martins.

O Colorado respondeu rápido. Dois minutos depois, empatou com outro jogador que recém havia pisado no gramado. Júlio César recebeu cruzamento de Lucas Paulista na medida e balançou o barbante. A essa altura, porém, a Serc tinha crescido na partida. As substituições promovidas por Odirley Lage deram resultado, e aos 39 saiu o terceiro do time chapadense. Taboca cobrou falta rapidamente e achou Tiago sozinho na esquerda. Ele invadiu a área e fuzilou Martins.

tanto insistiu que conseguiu trazer a partida contra a Serc, que seria adiada por falta de estádio em Chapadão do Sul, para o Estádio Morenão. Mas o resultado acabou não sendo o esperado graças à falhas seguidas do sistema defensivo colorado. A Serc venceu por 3 a 2, de virada, e leva quatro dos seis pontos que disputou como visitante neste início do Campeonato Estadual.

Na primeira parte do jogo, o time de Chapadão do Sul teve apenas uma chance clara de marcar e logo aos dois minutos mais por culpa da defesa comercialina. O lateral Cafu e o goleiro Martins não se entenderam em uma bola e Biro quase aproveitou a indecisão dos adversários para marcar, mas o gol não saiu. O Comercial depois tomou conta do jogo e marcou seu gol aos 25 minutos. Danielzinho cruzou da esquerda para Rodrigo Ost, mas o meio furou na hora de concluir o lance. Sorte dele que a bola sobrou limpa para Roger empurrar para o gol fazendo o placar do primeiro tempo.

Na saída para o intervalo, os jogadores dos dois lados se estranharam e, na volta, o árbitro comunicou a expulsão do meia Rodrigo Ost, do Comercial, e do atacante Aguiar, da Serc. Com dez jogadores cada lado, o time do interior cresceu.

O empate aconteceu aos dez minutos após cobrança de falta de Buiu pela direita. O goleiro Martins tentou interceptar a bola, mas bateu roupa. Soares aproveitou o rebote para empurrar para o gol aberto. Dez minutos depois o Coercial quase voltou à frente com Lucas Cassiano, mas o goleiro Renan fez a defesa. Aos 25, foi a vez de Quirino falha, traído pelo gramado irregular e Anderson aproveitou para virar o placar para a Serc. Três minutos depois, Lucas Paulista cruzou e Júlio César, que havia entrado momentos antes, desviou para empatar o jogo.

Quando a partida caminhava para o empate, a defesa vermelha falhou mais uma vez. Em cobrança de falta para a Serc, Taboca encontrou Thiago livre por trás da zaga, o jogador teve tempo para dominar, driblar Martins e marcar o gol, calando o Morenão. Já nos acréscimos, Andresson em cobrança de falta frontal, teve a chance de empatar, mas Renan conseguiu defender e levar a vitória para Chapadão do Sul.

Com o resultado, a Serc assume a liderança provisória do Grupo A com quatro pontos, um a mais que o Operário que entra em campo neste domingo contra o Novo. O Comercial segue com três pontos em dois jogos. Na próxima rodada, o time de Chapadão do Sul joga mais uma vez fora de casa, desta vez contra o Novo no sábado (11), às 17h, no Estádio Morenão. No dia seguinte, às 16h, o Comercial recebe o União/ABC.

Por Globo Esporte Campo Grande

