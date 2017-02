O Blogueiro Marco Eusébio de Campo Grande, publicou ontem e seu blog , um artigo afirmando que o atual prefeito de Costa Rica, seria um eventual plano C do PMDB, para a disputa do Governo do Estado.

O Prefeito Waldeli foi eleito pelo partido do PR, mas tem suas raízes própria dentro do PMDB.

Veja a Matéria no link Abaixo

http://www.marcoeusebio.com.br/coluna/o-plano-c-do-pmdb/51808

