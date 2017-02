Bandidos explodem caixa eletrônico dentro de banco em Figueirão

Na madrugada deste sábado, por volta das 02:00 horas, Figueirão foi sacudida por uma potente explosão, que chegou a acordar a maioria dos seus moradores.

A explosão aconteceu no Posto de Atendimento do Banco Bradesco – Agência de Costa Rica, que ficou totalmente destruído. Além do caixa eletrônico, portas, móveis, paredes e teto ficaram destruídos.

Como o Posto de Atendimento fica localizado bem no centro da cidade, na avenida Moisés de Araújo Galvão, a explosão foi ouvida por muitos moradores.

Segundo o gerente responsável pelo PA, Gilson Braz de Castro, ainda não dá para saber quanto em dinheiro foi levado pelos ladrões, só depois de realizada a perícia no caixa eletrônico. “Apesar de ter sido o caixa eletrônico alimentado com 210 mil na sexta-feira à tarde, não se sabe quanto foi retirado antes do ocorrido” disse Gilson, que estava no local tentando avaliar os danos materiais. O gerente geral da Agência Bradesco de Costa Rica também estava junto com Gilson, verificando os prejuízos.

Rubem Vasconcellos

