Acidente na BR 060: Carro com quatro pessoas de Chapadão do Sul capota após rodar na pista

Uma família de Chapadão do Sul, que estava dirigindo até ao posto São Pedro, na BR 060, buscar um parente, acabou se envolvendo em um acidente cerca de 30 km de Chapadão do Sul, nas proximidades da entrada da Fazenda Lagoa Vermelha.

A família viajava em um VW Voyage, que tinha como condutor uma pessoa identificada como, R., que saiu para fazer uma ultrapassagem sobre outro veículo, acontece que o motorista do carro da frente, um Celta com Placas de Brasília, que tinha três pessoas dentro, também abriu para ultrapassar um caminhão. R. para não bater na traseira do Celta, saiu para o pequeno espaço do acostamento e quando tentou voltar, rodou na pista e veio a capotar caindo no barranco .

Com R., estava seu filho menor P.R, de 02 anos, duas mulheres J.G, de 34 anos e G.S.G.R, de 20 anos. O motorista e seu filho, nada sofreram. As mulheres, reclamavam muitos dores pelo corpo e havia suspeita de fratura em um braço da J.G. Todos os passageiros estava usando o cinto de segurança e a criança na cadeirinha. J.G., é funcionaria da loja Matecsul

Os bombeiros atenderam a ocorrência, encaminhando os feridos para os Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

RECLAMAÇÃO



O motorista R. afirmou a nossa reportagem, que no momento do acidente, duas ambulâncias passaram pelo local antes da chegada do Bombeiros e eles pediram socorro e não foram atendidos. Segundo ele, as ambulâncias tinham logotipo de Paraíso das Aguas.

