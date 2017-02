TJMS decidirá na próxima semana o conflito de criação de Paraíso das Águas

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidirá na próxima quarta-feira (8), às 14h, o julgamento da ação que o município de Chapadão do Sul move, onde pede a anulação do ato que criou o município de Paraíso das Águas.

Conforme nota divulgada, o processo será julgado pelo Órgão Especial do TJMS e tem como relator o Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva.

Também tem parte na ação o Estado de Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa do Estado. Os dois Poderes defendem a manutenção do ato administrativo que criou o a cidade de Paraíso das Águas.

Correio do Estado

