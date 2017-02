Serc tem mando invertido e Comercial e jogará neste sábado em Campo Grande

Uma reunião na noite desta quinta-feira (2) decidiu pela alteração na ordem dos mandos no confronto entre Comercial e Serc, pela primeira fase do estadual. Previsto para ocorrer neste final de semana, o duelo válido pelo primeiro turno ocorreria em Chapadão do Sul, porém como o estádio da Serc não detém os laudos necessários para a realização de jogos, os presidentes dos clubes optaram, em consenso, pela inversão dos mandantes.

Desta forma, diferentemente do que havia sido publicado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a partida marcada para este sábado (4), às 16h, terá como mandante o Comercial e no returno, em 11 de março, o jogo acontece em Chapadão do Sul.

A Serc fará assim, os três primeiros jogos no estadual longe de seu torcedor, correndo contra o tempo para liberar o estádio em Chapadão do Sul antes do dia 25 deste mês, quando a tabela prevê o confronto da equipe contra o Novo. O Colorado, por sua vez, terá a vantagem de atuar todos os jogos do primeiro turno em Campo Grande, saindo da capital apenas no returno para jogar diante da Serc e do Costa Rica, na última rodada.

Com a confirmação do jogo entre o Colorado e a Serc para o sábado, a partida servirá de preliminar para o confronto que estava agendado para a data, entre União/ABC e Costa Rica, que acontece 18h. Os clubes envolvidos nas partidas ainda não se manifestaram sobre como ocorrerá a venda de ingressos e distribuição da renda.

Arquibancada MS – Foto Delegação da SERC antes da viagem para Campo Grande

Comentários