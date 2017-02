Secretária de Assistência Social e prefeito de Costa Rica recebem integrantes da Odebrecht Agroindustrial da Unidade de Costa Rica

A secretária de Assistência Social e primeira-dama Aurea Maria Frezarin Rosa e o prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa participaram na tarde de segunda-feira, 30 de janeiro de 2017, de uma reunião com integrantes da Odebrecht Agroindustrial que apresentaram às autoridades do município o Programa Acreditar Junior.

O Programa foi apresentado pelo coordenador de Pessoas e Organização José Wendel Soares da Silva, segundo ele, o Acreditar Junior oferece qualificação profissional destinada a jovens com idade de 17 a 22 anos que estejam cursando o ensino médio, superior ou técnico.

Após a apresentação do programa, o prefeito e a secretária colocaram o município como parceiro na execução do projeto em Costa Rica.

Também participaram da reunião a assistente social do município Luana Oliveira e as integrantes da Odebrecht Agroindustrial Eliane Martins dos Santos e Camila Stefano do Escritório de São Paulo – SP.