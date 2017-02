Prefeitura de Chapadão do Sul convoca aprovados em processo seletivo para tomar posse

A Secretaria de Educação publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 02, edital de convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 001/2017 para CARGOS E FORMAÇÃO DE BANCA DE RESERVA DE PROFISSIONAIS para contratação temporária.

Os candidatos (a) (s) constantes no edital, estão convocados para comparecerem na Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, no Departamento de Recursos Humanos, na Avenida Seis, n° 706, centro, munidos da documentação pertinente, para nomeação no cargo respectivo, tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo.

CLIQUE AQUI , para ter acesso ao edital e relação dos convocados.

Foram convocados candidatos aprovados nos seguintes cargos:

Cargo: ASSISTENTE DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS III – MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Cargo: ASSISTENTE DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS III- SECRETÁRIA ESCOLAR

Cargo: ASSISTENTE DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS II- AGENTE DE MERENDA

Cargo: ASSISTENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS I- LIMPEZA

O(s) candidato(s) convocado(s) tem o prazo de 05(cinco) dias úteis para dar início aos trabalhos. O não Comparecimento sem causa justificada dentro do prazo, acarretará na perda do direito de nomeação, e a critério e conveniência da Administração implicará na convocação do próximo candidato classificado.

