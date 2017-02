Prefeitura de Chapadão do Céu promove palestra com o Prof. Dr. Levy Rei de França

No dia 01 de fevereiro, no auditório da Câmara dos Vereadores, a Prefeitura de Chapadão do Céu promoveu uma importante palestra para os profissionais da Secretaria de Educação com o renomado Professor e Doutor Levy Rei de França.

A palestra foi sobre a Valorização Sustentável dos Profissionais de Educação do Município. Baseado nas leis da Constituição, o Doutor Levy fala sobre o plano de carreira dos profisisonais da educação. Basicamente, o município pode direcionar 25% do seu orçamento para a educação e é dever da Secretaria da Educação planejar este orçamento para o pagamento dos profisisonais. Portanto deve ser um planejamento pensado, estudado, e muito bem elaborado para valorizar os colaboradores sem estourar o orçamento.

Após a palestra foi aberto um debate e os participantes puderam fazer suas perguntas.

Para encerrar, a Secretaria de educação ofereceu um lanche da tarde.

Veja mais fotos do palestra aqui!

