Prefeitura de Chapadão do Céu promove encontro entre colaboradores da Educação

No dia 01 de fevereiro, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação, promoveu um café da manhã para os professores, coordenadores e diretores das escolas e creches municipais.

O evento, que aconteceu na Escola Flores do Cerrado, é para dar boas vindas ao início do ano letivo, e atualizar algumas novidades que vão acontecer neste ano.

A abertura do evento feita pelo Padre Jacó, que abençoou o trabalho da educação em Chapadão do Céu.

Após a benção, foi apresentada toda a equipe da Secretaria de Educação e ainda os profissionais de alguns cargos das escolas que foram alterados. Também foi falada as regras das escolas, como horários e obrigações.

Para abrilhantar a reunião, uma nova professora de dança, Joice, fez uma bela apresentação, após, as alunas do professor de dança Robério, também contribuíram para um evento mais bonito e humano.

Ainda foi apresentado um vídeo motivacional a fim de encher a alma dos profissionais de garra, vontade e amor por toda esta maravilhosa oportunidade de ensinar.

“Esta é uma importante reunião para toda a equipe da educação, estamos muito satisfeitos com os resultados e com nossos colaboradores, e com esta reunião, juntamos toda a nossa energia para fazer um ano ainda melhor. Somos referência na região e pretendemos ser referência no Brasil inteiro.” Afirma a Secretária de Educação, Lea Rigodanzo.

Toda a educação do município está preparada e ansiosa para receber os alunos no dia 6 de fevereiro (próxima segunda-feira) para mais um ano de muito aprendizado e evolução.

