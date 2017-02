Prefeitura de Chapadão do Céu oferece 25 vagas para Auxiliar de Serviços Gerais

Hoje, 03 de fevereiro, o Prefeito Rogério Graxa, assina o edital de recrutamento de pessoal para processo seletivo simplificado para contratação temporária 001/2017.

As inscrições serão feitas no período de 06/02 a 10/02, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, situado na Avenida Ema, quadra 51, s/n, Centro. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópia do CPF, RG, Comprovante de Endereço e Comprovante de Escolaridade.

A prova escrita será realizada no dia 19/02/2017 às 08:00, na Escola Municipal Flores do Cerrado. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos, munido de caneta azul e documento com foto.

O resultado na prova será divulgado no dia 01/03/2017, no placard da Prefeitura Municipal.

Acesse o edital completo:

http://chapadaodoceu.go.gov.br/governo/diario-oficial

