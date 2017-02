Prefeitura de Chapadão do Céu contrata mais uma Pediatra para atender a população

A fim de melhorar ainda mais a saúde de Chapadão do Céu, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, fechou o contrato com a Pediatra Dra. Cristiana Fraga. Ela que estava atendendo em Chapadão do Sul, agora vai residir e atender em nosso município.

Já faz parte do quadro médico municipal 12 médicos, nas mais diversas áreas, entre elas estão: pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, cirurgião e clínico geral.

Além dos médicos, a equipe também é composta por 9 Enfermeiros, 17 técnicos de enfermagem, 3 Fisioterapeuta, 1 Fonoaudióloga, 2 Psicólogas, 1 Nutricionista, mais os agentes comunitários de saúde, endemias e vigilância sanitária.

Todos estes profissionais fazem de Chapadão do Céu uma referência em Saúde e atendimento.

