Ex-pároco de Paraíso das Águas e funcionária de paróquia ficam feridos após caminhonete capotar na BR 060

O padre Sérgio Marcon e a funcionária da paróquia, Eduarda Rodrigues Ferreira, ficaram feridos após a caminhonete em que estavam, capotar na BR-060, próximo a ponte do Capim Branco, em Camapuã.

Segundo informações do site local, Infoco MS, o padre que mora em Camapuã, retornava de Campo Grande com a funcionária, quando, por volta de 12h30 de ontem (2), no trecho entre o Posto São Pedro e a ponte, perdeu o controle da caminhonete e capotou. Chovia no momento do acidente.

Testemunhas que passavam pelo local acionaram o socorro, que encaminhou os dois ao hospital municipal. Segundo relatos das testemunhas, Eduarda reclamava de dor em um dos braços e o padre de dores em um dos ombros.

As vitimas foram encaminhadas ao hospital de Camapuã, onde foram atendidas. O padre Sérgio Marcon foi encaminhado ao hospital Miguel Couto de Campo Grande, com suspeitas de fraturas na clavícula e costelas, onde será submetido à exames mais detalhados. A outra vítima, Eduarda foi examinada e depois liberada.

Padre Sérgio Marcon ficou conhecido na região após estar à frente da Paróquia São João Maria Vianney e São Sebastião em Paraíso das Águas, onde fez muitas amizades e conduzindo muito bem a paróquia.

A caminhonete ficou bastante danificada com a capotagem.