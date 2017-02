Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana fica arrasada depois da briga com Bárbara. Tânia descobre que Lucas é o pai do filho que Martinha está esperando. Tânia conversa sobre Lucas e Martinha com Jéssica. Tânia dá um ultimato a Lucas. Luiza pede para conversar com Martinha. Irene reclama de Cleo para Jorjão. Clara ouve Joana falar com Manuela sobre a briga com Bárbara. Martinha conta a Luiza quem é o pai de seu filho e Lucas tenta se explicar. Lucas se enfurece com Martinha. Ricardo demite Joana e Bárbara da Forma.

SOL NASCENTE

Sinhá tenta confundir Gaetano. Flavinha indica um detetive para encontrar a filha de Lenita. Alice encerra o contrato com Moreira. Mocinha devolve ao cofre os documentos que furtou de Tanaka. Moreira é preso e acusa Alice de ser a chefe do esquema criminoso. Loretta tenta encontrar documentos sobre a família que adotou a filha de Lenita. Patrick encontra uma pista de que Wagner pode estar vivo. Alice jura vingança contra César. Tanaka convida Akira e sua mãe para morar com eles depois do casamento. Patrick encontra Wagner.

ROCK STORY

Alex fica furioso com Lorena. Nicolau finge não se incomodar por Luana ter reatado com JF. Bianca critica Eva por ter sido grosseira com Gordo. Zac incentiva Nicolau a esquecer Luana. JF afirma a Luizão que não vai mais trair Luana. Gui convence Diana a desistir de investigar Júlia. Júlia tem uma ideia para ganhar seu papel como coreógrafa da 4.4. Alex pensa em forjar a sua morte. Haroldo tenta convencer Gilda a desistir da reforma do salão de beleza. Gordo revela sua preocupação com a demora no faturamento da gravadora. Diana descobre que Gordo venderá sua casa. Lázaro sugere que Léo compre a gravadora. Edith implica com a substituição de uma dançarina do Rebola Embola. Júlia e Zac não contam para Gui sobre a nova coreografia. Romildo e William entregam a Alex sua nova identidade. Léo diz a Diana que comprará a gravadora.

A LEI DO AMOR

Tiago e Marina discutem. Magnólia reclama da hospitalidade de Padre Paulo. Luciane decide se mudar com a família para a Casa Leitão. Gigi oferece um emprego de vendedora para Magnólia. Tiago afirma a Pedro que Marina é Isabela. Salete aconselha Flávia a se afastar de Misael. Juninho conta a Augusto que viu Magnólia jogar, de forma suspeita, uma sacola na represa. Tiago discute com Letícia. Marina faz massagem em Helô. Elio pega o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que se encontrou com Ciro. Tião salva Magnólia.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Rosário diz a Rubi que vai revistar sua bolsa. Heitor está a ponto de romper seu compromisso com Maribel mas, na hora H, não tem coragem de fazê-lo. Caetano diz a Cristina que está certo de que a quer como sua esposa e mãe de seus filhos. Rubi liga para Heitor e deixa um recado na caixa postal pedindo que a procure. O assédio de Rubi deixa Heitor cada vez mais confuso quanto a seus sentimentos. Genaro e Elisa chegam à igreja onde acontecerá o casamento de Heitor e Maribel. Genaro se surpreende ao ver Luiz entre os convidados e finge um mal-estar para não descer do carro. Depois, furioso, ele liga para Luiz e exige que ele volte imediatamente para o litoral. Luiz diz a Genaro que nada o impedirá de assistir ao casamento e desliga. Heitor e Rubi estão a ponto de fugir quando chega Lorena. Rubi explica que ela e Heitor se apaixonaram. Lorena vai até a igreja e conta para Alessandro que Heitor e Rubi fugiram juntos. Lorena conta a Alessandro que flagrou os dois se beijando e diz que, certamente, nesse momento devem estar no aeroporto. Alessandro e Maribel vão atrás deles. Artur e Elisa ficam sabendo que Rubi e Heitor fugiram. Maribel desmaia ao flagrar Heitor e Rubi se beijando. Rosário, inconformada, diz a Marcos que se envergonha da atitude da filha e mais ainda por que sabe que só fez isso por ambição, pois ela ama Alessandro. Artur, furioso, acusa Alessandro de ser cúmplice de Heitor. Sofia sai em defesa do rapaz e garante que ele não sabia de nada mas, mesmo assim, Artur o expulsa de sua casa. Genaro se desculpa com Artur, mas ele promete se vingar. Heitor e Rubi se casam no civil. Na noite de núpcias Rubi, ao ser acariciada por Heitor, pensa estar nos braços de Alessandro.

QUERIDA INIMIGA

Chega o momento de Alonso partir para realizar seu curso especial no Canadá. Sara fica furiosa ao descobrir. Jaqueline e Catarina têm fortes enfrentamentos, Arthur ameaça abandoná-las se voltarem a brigar. Para ganhar o concurso, Sara paga um maquiador para que coloque em Lorena algo que lhe cause alergia. Ela altera os ingredientes que Lorena usará no teste. O prato de Lorena é um desastre e assim Sara ganha o concurso. Lorena descobre as artimanhas de Sara e reclama com ela, dizendo que a ex-amiga sofre de inveja crônica. Hortência começa a dar pequenos sinais de melhora, porém os guarda em segredo. Bruno faz tratos para vender medicamentos da clínica pela metade do preço e ficar com o dinheiro. Diana dá a luz a um menino. Instigados por Sara, alguns estudantes se queixam de que Ernesto favorece Lorena, dando a boas notas sem que ela as mereça. Cristina comunica Ernesto que terá que reconsiderar a meia bolsa que Lorena recebe.

A GATA

Esmeralda, fora de si, diz a Perla e Jacira que Paulo ficou de trazer Paulinho há duas horas e até o momento nada deles. Jacira responde que o menino não está com qualquer pessoa, mas com seu pai, Esmeralda diz que Lorena não tem limites e pode encher a cabeça do menino de bobagens. Perla diz que Paulo e Lorena também têm o direito de conviver com o menino. Lorena despede Dora, que diz que Lorena ficará só com seus ?fantasmas?. A pequena Virginia diz a Esmeralda, Jacira e seu pai que sua avó Lorena a disse que não a beija por ela ser moreninha, mas que Dora a defendeu. Quando Esmeralda chega atrás de Paulinho, ele a diz que ficará com sua avó, porque ela (Esmeralda) é muito má, por isso a chamam de Gata. Esmeralda responde que seus amigos a chamam de Gata carinhosamente, e que já explicou tanto a ele quanto à sua origem. Esmeralda diz a Paulo que sua mãe está envenenando Paulinho e ele não faz nada. Paulo recrimina sua mãe, dizendo que agindo assim a única coisa que conseguirá é que todos virem as costas para ela.

CARINHA DE ANJO

Delegado Peixoto vai vestido de Elvis ao show de Zé Felipe para surpreender Rosana. Zé Felipe conversa com o empresário que contratou seu show e diz que achou as mulheres de Doce Horizonte bonitas. Nicole, que é a modelo que estampa a cara da marca que promove o show, vai acompanhada do irmão, Flávio. Inácio também está no show com Zeca. Juju decide fazer uma transformação no visual para o seu vlog. Zé Felipe canta seus sucessos durante o show e anima todos que foram assistir ao astro sertanejo. Juju fica com o cabelo colorido. Nicole chama Zeca e Inácio para subir na parte VIP após o show e apresenta os dois ao sertanejo Zé Felipe. O cantor aconselha Zeca sempre cantar e ter fé em Deus, que o resto vem naturalmente. Zeca aproveita e pede se pode gravar uma entrevista com Zé Felipe para o vlog de uma amiga e pede para que Nicole faça a filmagem com o celular dela.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ramiz pede que Ali espanque Tefo e ele obedece. Bahar vai à casa de Ezel e diz que vai fazer o tratamento. Ezel e Bahar se beijam. Azad se encontra com Cengiz no cassino e os dois fazem um acordo. Cengiz oferece uma viagem para Eysan e Yan.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Miguel vai até a fazenda comprar a liberdade de sua filha, mas não tem êxito.Tomásia quer incendiar a lavoura de café de Leôncio. Almeida promete libertar Isaura no seu retorno. Belchior se lamenta para Violeta. Leôncio ameaça Joaquina. Leôncio tenta enforcar Joaquina. André reconstrói o quilombo.

A TERRA PROMETIDA

Léia e Quemuel se surpreendem ao verem Samara entrando na tenda. A vilã mente e diz que conseguiu escapar dos sequestradores. Limpo novamente, Haniel janta com a família. Rune e Elidade avisam que se juntaram aos outros guerreiros na busca por Samara. Em conversa com Haniel, Maquir se abre e diz estar arrependido dos erros do passado. Mara beija Racal. Raabe pede para Salmon ter cuidado durante a missão de busca. Adonizedeque avisa Mireu que ele deverá se encontrar no local combinado com Samara para capturar Aruna. Josué diz que é melhor deixar os guerreiros continuarem nas buscas para encontrarem o inimigo. O líder hebreu estranha o fato de Samara ter conseguido fugir tão facilmente. Tobias conversa com Samara e revela ter fingido perder a memória. Ela diz que o irmão é um gênio. Adonizedeque avisa a Abul que precisa de uma escolta para sair do palácio. Samara conta para Tobias a verdade sobre o encontro com o rei de Jerusalém. Adonizedeque surpreende a todos ao chegar na taberna de Ula. Léia desconfia da história contada por Samara. Adonizedeque presenteia Ula com joias. O rei ordena que Mireu parta imediatamente para Gilgal. Racal e Bogotai reclamam da postura de Zareg diante dos hebreus. Enciumada, Úrsula avisa que não permitirá que o pai se aproxime de Ula. Adonizedeque convida Ula para conhecer sua mãe no palácio. Bogotai diz que vai contratar uma mulher para seduzir Finéias. Zareg diz que o rapaz não cairá na armadilha. Ula se entrega a Mireu e eles se beijam. Salmon e os outros guerreiros continuam na busca. Cínica, Samara convida Aruna para um passeio, mas a moça avisa que elas precisarão da escolta ordenada por Josué. Acompanhado de outros oficiais, Mireu se aproxima do acampamento. Louco, Adonizedeque conversa com os cadáveres das prisioneiras. Mireu ataca Samara e Aruna. Os oficiais cananeus lutam com os guerreiros hebreus. Mara pede para Racal ajudá-la a afastar de vez Elói de Ioná. O cananeu avisa que é preciso sacrificar um recém-nascido. Adonizedeque reúne os reis da coalisão. Salmon e os outros guerreiros hebreus avistam os cananeus atacando Aruna. Adonizedeque ameaça os reis Debir e Pirã. Úrsula vai até a taberna e pergunta quais as reais intenções de Ula com o rei. Rune se aproxima dos inimigos para proteger Aruna e é golpeado. Ele cai no chão e um oficial cananeu ergue a lança para mata-lo.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários