Segundo informações da polícia militar, mais três estabelecimento comercial foram assaltados na noite desta quinta-feira(02).

A onda de assalta está assustando a população. Somente nesta quinta-feira foram quatro assaltos a mão armada. As característica do assaltante e bate com as demais. Presume –se que seja a mesma pessoa que está aterrorizando a cidade.

Veja logo mais maiores informações

Comentários