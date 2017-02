Atenção: Farmácia São Bento foi assaltada

por volta das 21 horas, duas pessoas portando arma em punho entrou na farmácia São Bento e assaltou o estabelecimento. Esse já é o segundo assalto a mão armada que a loja sofreu.

o estranho é que ninguém percebeu o assalto, apesar de ser um horário de movimentação grande na avenida onze, centro da cidade.

As câmeras da farmácia registrou toda a movimentação dos assaltantes. A policia esta de posse da fita para analisar e ver se há possibilidade de identificar assaltantes.

As primeira informações, são de que as características dos assaltantes batem com os ocorridos na noite de ontem, onde quatro estabelecimento foram assaltados.

A Policia Militar e a Civil estão realizando patrulhamento na cidade com as característica do veiculo para tentar prender os marginais.

