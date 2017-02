Vem aí o “Evento Técnico da Expedição Cerrado 2017” em Chapadão do Sul

O Grupo de Experimentação Agrícola (GEA), grupo de extensão pertencente a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ-USP realizará um Encontro Técnico em Chapadão do Sul (MS), no Anfiteatro do Campus da UFMS. O evento será beneficente e contará com as palestras técnicas de professores renomados.

Será o evento realizado no dia 04 de fevereiro de 2017, a partir das 7h30, com cobrança de dois quilos de alimentos não perecíveis, como ingresso.O evento contará com a participação de profissionais influentes no Agronegócio brasileiro, como os professores da ESALQ/USP Rafael Otto e Paulo Sentelhas, bem como o analista da EMBRAPA Agropecuária Oeste Gessi Ceccon.

O dia de palestras faz parte de uma viagem técnica organizada pelos alunos do Grupo de Experimentação Agrícola da ESALQ/USP, estágio o qual não tem fim lucrativo e por isso o evento será de caráter beneficente, sendo cobrado ao público presente, 2Kg de alimento não perecível, que serão doados para a APAE de Chapadão do Sul após o evento.

As inscrições serão realizadas no momento do evento e as vagas são limitadas.



