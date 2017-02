Rosalin assume vice-presidência da Assomasul

Pela primeira vez o município de Figueirão tem um Prefeito na diretoria da Associação dos Municípios de Mato Grosso Sul – Assomasul. Rogério Rosalin (PSDB) assumiu nesta quinta-feira (2), o cargo de vice presidente da entidade que reúne todas as prefeituras do Estado, presidida pelo prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina. A nova gestão estende os trabalhos até 2018.

“Representar a região Norte em uma entidade como esta, de credibilidade, pode contribuir diretamente com o desenvolvimento do nosso município e dos vizinhos. A Assomasul tem como um de seus papeis, oferecer suporte pleno nas dificuldades estretégicas e econômicas de uma cidade. É um grande salto, que nos fará evoluir, deixando de lado o amadorismo e a gastos desnecessária, optando pelo profissionalismo”, justifica o novo vice-presidente da Assomasul, Rogério Rosalin.

Logo após a posse o presidente da Assomasul, o prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina (PSDB), foi recebido em audiência pelo governador Reinaldo Azambuja, também tucano, com quem trocou impressões a respeito de vários temas de interesse dos municípios do Estado.

Acompanhado pelo novo diretor político da entidade, ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo, Caravina destacou a importância de parcerias institucionais visando a implementação de ações conjuntas em torno do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Na conversa com o governador, o dirigente levou algumas das principais preocupações dos prefeitos para análise do governo, como os convênios entre o Estado e as prefeituras para manutenção do transporte escolar e a possibilidade de se adotar novos critérios de divisão proporcional dos recursos oriundos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul).

Texto: Assessoria de Comunicação

