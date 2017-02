Na noite desta quinta-feira, o motorista identificado como, E.R.S, trafegava pela MS 306, com seu veículo VW Fox, placas de Costa Rica, quando nas proximidade do Motel, perdeu o controle do veículo e caiu no barranco e parou sobre um plantação de milho.

E.R.S, retornava para sua casa, localizada cerca de 2 km do ocorrido. O corpo de bombeiros socorreu a vítima ao hospital municipal, onde recebeu o atendimento e foi liberado pelo médicos.

