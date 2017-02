Drenagem de Chapadão do Sul é debatida em reunião na Prefeitura

Ontem (01), pela manhã estiveram presentes na prefeitura municipal para uma reunião sobre a drenagem de águas pluviais do município, além, dos vereadores e secretários, a Promotora Fernanda Azambuja, e professores da UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – que apresentaram ao prefeito João Carlos Krug, estudos que foram realizados na cidade, mais precisamente no final das Avenidas Mato Grosso do Sul e Avenida Espírito Santo (antiga Avenida das Indústrias), onde existe uma erosão do solo.

O estudo realizado pelos professores Octávio Ploster e Ricardo Gova, mostra que o volume de água nesse período tem sido muito elevado. O canal que lá existe foi aberto de forma incorreta, sem projeto específico e sem licença ambiental, diante disso o mesmo não tem suportado o volume de chuva e a erosão tem aumentado.

O novo projeto que está sendo estudado será pra adequar toda essa situação bem como para recuperar a área degradada e será custeado pelas imobiliárias Casa e Terra (Esplanada) e REMI (Fazenda Campo Bom), com apoio da Prefeitura Municipal, seguindo todas as orientações específicas.

Neste projeto será realizada a construção de duas galerias, e outras lagoas de captação de água da chuva, além do melhoramento dos canais existentes, para que o problema seja solucionado.

O prefeito João Carlos Krug disse que serão chamados os autores do novo projeto para que as modificações necessárias sejam feitas, e assim que passar o período chuvoso às obras comecem a fim de solucionar o problema.

* Assecom PMCS

