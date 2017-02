Dnit começa obras para recuperar 241 km da BR-060 em MS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Mato Grosso do Sul (Dnit) iniciou as obras de recuperação da pista e dos acostamentos na BR-060. Os serviços serão executados desde o entroncamento com a BR-163, no Posto São Pedro, até a divisa com o Estado de Goiás.

As obras serão realizadas num trecho de 241 km da rodovia, passando por Camapuã, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. De acordo com o diretor do Dnit no Estado, Thiago Carim Bucker, serão recuperados 40 km entre o entroncamento da BR-163 até Camapuã, com a construção de acostamento na maior parte do trecho.

Os recursos foram incluídos no Orçamento da União de 2016 pelo senador Waldemir Moka (PMDB), coordenador da bancada federal, por meio do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 13. “O Dnit nos fez esse pedido e conseguimos garantir os recursos no último momento, antes de fechar o Orçamento da União”, explica Moka.

Moka destaca a agilidade do Dnit na elaboração do projeto, necessário para a liberação da verba. “Muitos recursos acabam não sendo liberados por demora do órgão que solicitou o dinheiro. Isso não ocorreu com o Dnit no Estado. Além de trabalhar de maneira ágil quanto às questões burocráticas, o órgão já deu início às obras na rodovia”, disse.

(Com informações, Assessoria Senador Moka)

Comentários