Carro atropela ciclista mata e foge do local

Um condutor atropelou e matou um ciclista identificado como Adilton Batista e Araújo, Vulgo Téo, 56, anos, socorro, que descia pela Rua Caracol com a Costa Rica , no Parque União, quando foi atropelado e arremessado por mais de 10 metros, por um veículo, identificado, como sendo um gol, prata, que não prestou e fugiu do local do acidente.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de socorrista da Cruz Vermelha, levada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia militar está à procura do veículo e pede se alguém souber ou ter conhecimento do paradeiro dos autores e do carro, acionar a polícia militar pelo fone 190.

Comentários