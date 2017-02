Antes do retorno às aulas, prefeito Lairto vistoria reforma em escola municipal de Alto Taquari

Inaugurada em 1992, no primeiro mandato do prefeito Lairto Sperandio, a Escola Municipal Professora Elzinha Lizardo Nunes passa hoje por reformas em suas dependências. Nos primeiros dias do quarto mandato como prefeito de Alto Taquari, Lairto determinou que reparos fossem realizados na instituição com a máxima urgência. As salas de aulas estão sendo pintadas e alguns espaços físicos estão passando por readequações, entre outras necessidades.

Para o prefeito Lairto, a Educação Municipal será sempre uma das prioridades de sua administração. “Oferecer um ambiente moderno, saudável e propício para o aprendizado, além de ser minha responsabilidade, é ainda um desejo pessoal. Educação não é somente um gasto. Trata-se de um investimento. Por isso, será sempre uma prioridade da nossa gestão, assim como outras áreas”, afirmou Lairto.

Preocupado com o andamento da reforma, o prefeito Lairto vistoriou pessoalmente a Escola Municipal e o Ginásio de Esportes. Acompanharam o prefeito a secretária municipal de Educação, a professora Ruth Nely, o controlador interno do município, Robison Junio dos Santos, e o diretor da instituição, o professor José Carlos de Oliveira

“Os trabalhos estão em pleno andamento. Faltam somente poucos detalhes para finalizarmos a reforma, mas em breve tudo estará pronto para recebermos alunos, professores e os demais servidores. Quando cuidamos do patrimônio público, demonstramos todo o nosso respeito com o imposto do cidadão e, ao mesmo tempo, valorizamos toda a equipe da Educação. Por isso, vamos deixar tudo em perfeitas condições para o início das aulas. Esse é o nosso dever e vamos cumprir se Deus quiser”, destacou Lairto.

Grama sintética e cobertura

Localizada entre a sede da Secretaria de Educação e a Escola Municipal, uma quadra de areia costumeiramente causava transtornos dentro da escola. Os problemas, entretanto, estão prestes a serem solucionados, segundo a secretária de Educação.

De acordo com Ruth, o espaço passa por reformas e será completamente revitalizado. “Construiremos no local uma cobertura e abaixo implantaremos grama sintética. As salas de aula costumavam ficar imundas com tanta areia. Esta novidade encerra os transtornos e representará uma grande melhoria para infraestrutura da instituição”, avaliou.

Ascom/Eduardo Candido

Comentários