Aporé participou do ° Fórum Conexão Futuro Saúde em Goiânia

Ontem, dia 1 de fevereiro, foi realizado em Goiânia, no Oliveira’s Place, o 1° Fórum Conexão Futuro Saúde – Conecta SUS Zilda Arns Neumann (Centro de Informações e Decisões Estratégias em Saúde), com o slogan: prefeitos e secretários, a saúde em Goiás precisa da sua conexão.

Estiveram presentes, representando o município de Aporé, o secretário de Saúde, José Lourenço e o prefeito Dr. Renato Sirotto.

O evento foi produzido pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO), em parceria com o Grupo Jaime Câmara e contou com uma produtiva e motivacional programação: talk show com o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Leonardo Vilela e com o presidente da AGM (Associação Goiana de Municípios), Cleudes Baré; entrevistas com prefeitos envolvidos e suas experiências bem sucedidas; vídeo conferência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra e com o secretário Leonardo Vilela – Conecta SUS, que falaram sobre tecnologias, informações, decisões estratégicas e inovações na gestão pública de saúde.

Com o intuito de trazer melhorias e ampliação na assistência à saúde, o Governo do Estado de Goiás se comprometeu a levar para cada município goiano, ainda neste ano, uma Estação Conecta SUS, para web conferências com regionais de saúde e com a SES/GO.

O encerramento especial foi o com palestrante Mário Sérgio Cortella, com o tema: responsabilidade dos novos gestores. Saúde em primeiro lugar, sempre! Assessoria de Imprensa

